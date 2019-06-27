В выходные частично перекроют движение в центре Минска из-за репетиций парада и концерта

Источник материала: Tut.by

29 и 30 июня в столице будут проходить репетиции концерта и парада ко Дню независимости. Об изменении маршрутов в городе сообщает «Столичный транспорт и связь», а также ГАИ Минска.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вечером в субботу, 29 июня, с 19.00 до 23.00 будет ограничено движение на проспекте Машерова (участок от улицы Даумана до проспекта Победителей), пока будут репетировать концерт ко Дню независимости.

Кстати, там же перекроют дорогу и в понедельник, 1 июля, с 21.00 до 22.30, а также во вторник, с 10.00 до 12.00 и с 21.30 до 23.00. Об этом предупреждает ГАИ.

Там же, на Машерова, в субботу пройдет репетиция парада, а именно театрализованного эпизода «Беларусь гераічная», и тренировка роты почетного караула. С 19.30 до 23.30 весь транспорт пустят в объезд, пишет «Столичный транспорт и связь». По этой причине:

— автобусы № 29, 44, 136 следуют в прямом направлении по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и дальше по маршрутам, с остановками «Нововиленская», «Выставочный комплекс», обратно — по проспекту Победителей, улицам Немига, Максима Богдановича, проспекту Машерова, с остановками «Гостиница «Юбилейная» и «Станция метро «Немига»);

— автобусы № 1002-ТК, 1412-ТК едут со стороны проспекта Машерова по улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и дальше по маршрутам в обоих направлениях.

Утром в воскресенье, 30 июня, с 09.00 до 11.30 будут репетировать патриотическое шествие «Беларусь помнит» ко Дню независимости. И снова коректировки в движении автобусов (они будут выполнять все остановки на изменяемом участке, если не указано иное):

— № 18, 26 со стороны улицы Даумана организуются по проспекту Машерова, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайская и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 115Э, 300Э, 1400-ТК от АВ «Центральный» организуются по улицам Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости и далее по маршрутам в прямом направлении; по проспекту Независимости, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, Кирова, Бобруйская и далее по маршрутам в обратном направлении, но без выполнения промежуточных остановок;

— № 100, 1064-ТК, 1076-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК со стороны ул. Московская организуются по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 1152-ТК со стороны ДС «Лошица-2» организуется по улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости и далее по маршруту в прямом направлении; по проспекту Независимости, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, Кирова и далее по маршруту в обратном направлении;

— № 1318-ТК со стороны ДС «Серова» организуется по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости, улицам Я. Коласа, Хоружей, Куйбышева, проспекту Машерова и далее по маршруту в прямом направлении; по проспекту Независимости, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, проспекту Независимости и далее по маршруту в обратном направлении;

— 1119-ТК со стороны микрорайона «Степянка» организуется по проспекту Независимости, улицам Я. Коласа, Хоружей, Богдановича, Немига, проспекту Победителей и далее по маршруту в прямом направлении; по проспекту Победителей, улицам Немига, Богдановича, проспекту Машерова, улице Красная, проспекту Независимости и далее по маршруту в обратном направлении;

— № 57 со стороны ДС «Восточная» организуется по улицам Пулихова, Первомайская, Ульяновская, Бобруйская, К. Цеткин, пр. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях.