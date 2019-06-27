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На перекрестке улиц Трусова и 50 лет БССР планируют установить светофоры

28.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Вокруг этого перекрестка расположены две школы, спальный район, гаражный кооператив, общежития и колледж. Поэтому так важно обезопасить этот перекресток.

Из местного бюджета на проектные работы будет выделено не более 15000 рублей. Если тендер завершится успешно, то все работы должны быть выполнены с учетом прохождения экспертизы до конца октября 2019-го.

Цель тендера — проектные работы — т.е. в 2019 году светофор на перекрестке улиц 50 лет БССР и Трусова не появится.

Проектом должен быть предусмотрен светодиодный светофор. Перекресток должен быть оснащен видеонаблюдением.

К слову, ранее также шла речь об установке светофоров на перекрестке в противоположной стороне улицы Трусова — возле СШ №20.

 
 
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