Юные борисовчане стали участниками реалити-шоу «Я модель»

Источник материала: Единство

– Идея сделать что-то хорошее и полезное в родном городе появилась несколько лет назад. Главная цель, которую преследовала я и мои коллеги, – помочь детям стать более уверенными в себе, ощутить их самоценность и красоту. В социальных сетях мы дали объявление о наборе участниц. Изначально откликнулось 30 человек, но потом по разным причинам осталось 20, – рассказала Юлия Комар.

Раз, а иногда два в неделю ребята собирались вместе на занятиях, в ходе которых снималось видео. Юным участницам преподавались основы дефиле, хореографии, практики фотопозирования. Также с ними работал психолог на раскрепощение, ведь очень важно, чтобы дети не боялись выходить на сцену и чувствовали себя уверенно. Кроме этого, участницы проекта посещали тренажерный зал и уроки пилатеса – будущим моделям важно иметь хорошую фигуру и уметь красиво двигаться.

В числе преподавателей – известная белорусская модель Анастасия Шишкина, которая является лицом многих брендов. Она преподавала детям уроки дефиле и основы фотопозирования.

– Моей главной задачей было научить юных леди правильно ходить в жизни и по подиуму. По сути, модель – это актриса. И очень важно научиться с каждым новым образом примерять на себя новую роль. Этому я и учила ребят. Не все, конечно, смогут пойти в большой модельный бизнес, но у некоторых есть неплохие шансы, – сказала Анастасия Шишкина.

Возраст участниц проекта – от 7 до 16 лет. И каждая мечтает о карьере модели.

– У меня мама спросила: «А ты хочешь стать моделью?». На что я ответила: «Конечно, да». Так я и пришла в этот проект. Нам много рассказывали про правильное питание, очень полезны были уроки хореографии, – сказала девятилетняя Анастасия Курьян.

А вот воспитанница студии «Образ» Екатерина Немирович давно мечтает стать моделью. Это и привело ее на реалити-шоу.

– Здесь я много узнала о модельной карьере, получила ценные знания на уроках дефиле и фотопозирования, расширила свои представления о модельном бизнесе. В будущем мечтаю побывать на разных проектах, принять участие в конкурсах и показах, – сказала Екатерина.

29 июня преподаватели определят победителя проекта, который станет обладателем годового бесплатного абонемента на обучение в школе моделей. В дальнейшем организаторы планируют продолжить проект. К слову, видео реалити-шоу «Я модель» можно посмотреть на YouTube.

Екатерина ВОРОБЬЕВА