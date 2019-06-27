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Юные борисовчане стали участниками реалити-шоу «Я модель»

28.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

– Идея сделать что-то хорошее и полезное в родном городе появилась несколько лет назад. Главная цель, которую преследовала я и мои коллеги, – помочь детям стать более уверенными в себе, ощутить их самоценность и красоту. В социальных сетях мы дали объявление о наборе участниц. Изначально откликнулось 30 человек, но потом по разным причинам осталось 20, – рассказала Юлия Комар.
Раз, а иногда два в неделю ребята собирались вместе на занятиях, в ходе которых снималось видео. Юным участницам преподавались основы дефиле, хореографии, практики фотопозирования. Также с ними работал психолог на раскрепощение, ведь очень важно, чтобы дети не боялись выходить на сцену и чувствовали себя уверенно. Кроме этого, участницы проекта посещали тренажерный зал и уроки пилатеса – будущим моделям важно иметь хорошую фигуру и уметь красиво двигаться.
В числе преподавателей – известная белорусская модель Анастасия Шишкина, которая является лицом многих брендов. Она преподавала детям уроки дефиле и основы фотопозирования.
– Моей главной задачей было научить юных леди правильно ходить в жизни и по подиуму. По сути, модель – это актриса. И очень важно научиться с каждым новым образом примерять на себя новую роль. Этому я и учила ребят. Не все, конечно, смогут пойти в большой модельный бизнес, но у некоторых есть неплохие шансы, – сказала Анастасия Шишкина.
Возраст участниц проекта – от 7 до 16 лет. И каждая мечтает о карьере модели.
– У меня мама спросила: «А ты хочешь стать моделью?». На что я ответила: «Конечно, да». Так я и пришла в этот проект. Нам много рассказывали про правильное питание, очень полезны были уроки хореографии, – сказала девятилетняя Анастасия Курьян.
А вот воспитанница студии «Образ» Екатерина Немирович давно мечтает стать моделью. Это и привело ее на реалити-шоу.
– Здесь я много узнала о модельной карьере, получила ценные знания на уроках дефиле и фотопозирования, расширила свои представления о модельном бизнесе. В будущем мечтаю побывать на разных проектах, принять участие в конкурсах и показах, – сказала Екатерина.
29 июня преподаватели определят победителя проекта, который станет обладателем годового бесплатного абонемента на обучение в школе моделей. В дальнейшем организаторы планируют продолжить проект. К слову, видео реалити-шоу «Я модель» можно посмотреть на YouTube.

Екатерина ВОРОБЬЕВА

 
 
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На протяжении двух месяцев 20 юных борисовчанок были участницами реалити-шоу «Я модель». Инициатором этого бесплатного проекта стала Юлия Комар, директор школы...
 
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