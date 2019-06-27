ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где оставить машину и чего ожидать. Все о сегодняшнем театрализованном концерте в Могилеве

28.06.2019 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, 28 июня, в День города пройдет театрализованный концерт с элементами реконструкции исторических событий. Концерт посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И мы сейчас расскажем, чего от него ждать и где можно будет оставить свою машину.


Представление ко Дню Победы в Могилеве на берегу Днепра 8 мая 2015 года. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

О концерте

Место проведения концерта — площадка между торговым центром «Е-сити» и берегом реки Днепр. Время начала — 20.00.

Но мы рекомендуем вам прийти сильно заранее. Во-первых, проходить на территорию нужно будет через рамки с металлодетекторами. Во-вторых, чтобы занять удобные места поближе к месту событий или у экранов, которые установили специально ради концерта и на которых будет проходить онлайн-трансляция, — их обещали шесть. А еще советуем одеться потеплее, надеть непромокаемую обувь и взять дождевики и зонты — погода обещает быть дождливой и ветреной.

К слову, смотреть концерт с моста на проспекте Шмидта будет запрещено — в целях безопасности.

В концерте длительностью 2,5 часа будут участвовать более 3,5 тыс. человек. Задействуют танки, самолеты, пиротехнику — для реконструкции боев на земле и в воздухе. Если помните, что-то подобное впервые прошло в Могилеве в 2015 году — и это было очень зрелищное действо, но плохо организованное мероприятие.

Слезы ветеранов и недовольство горожан — в Могилеве прошло масштабное представление на берегу Днепра

Если же вы по каким-то причинам не сможете попасть на концерт, не расстраивайтесь: «Беларусь 4 Могилев» обещает показать телеверсию в субботу, 29 июня, в 21.00, и в воскресенье, 30 июня, в 10.15.

О парковке

Ближайшие места, где можно будет припарковать автомобиль:

— парковки у Ледового дворца и торгового центра «Грин»;

— вдоль улицы Симонова, проспекта Шмидта и бульвара Непокоренных — до улицы Островского;

— вдоль улиц Крылова и Большая Чаусская;

— в районе кольца улицы Гагарина;

— на территории за АЗС «Белоруснефть».

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 28 июня, в День города, на площадке около торгового центра «Е-сити» покажут реконструкцию боев и запустят фейерверк.
 
Новости дня
Новости общества
 
Минчанину дали 10 лет лишения свободы. Он вытолкнул пенсионера из магазина, после чего тот умер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика