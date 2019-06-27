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Где оставить машину и чего ожидать. Все о сегодняшнем театрализованном концерте в Могилеве
28.06.2019 13:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве сегодня, 28 июня, в День города пройдет театрализованный концерт с элементами реконструкции исторических событий. Концерт посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И мы сейчас расскажем, чего от него ждать и где можно будет оставить свою машину.
О концерте
Место проведения концерта — площадка между торговым центром «Е-сити» и берегом реки Днепр. Время начала — 20.00.
Но мы рекомендуем вам прийти сильно заранее. Во-первых, проходить на территорию нужно будет через рамки с металлодетекторами. Во-вторых, чтобы занять удобные места поближе к месту событий или у экранов, которые установили специально ради концерта и на которых будет проходить онлайн-трансляция, — их обещали шесть. А еще советуем одеться потеплее, надеть непромокаемую обувь и взять дождевики и зонты —
К слову, смотреть концерт с моста на проспекте Шмидта будет запрещено — в целях безопасности.
В концерте длительностью 2,5 часа будут участвовать более 3,5 тыс. человек. Задействуют танки, самолеты, пиротехнику — для реконструкции боев на земле и в воздухе. Если помните, что-то подобное
Если же вы по каким-то причинам не сможете попасть на концерт, не расстраивайтесь: «Беларусь 4 Могилев» обещает показать телеверсию в субботу, 29 июня, в 21.00, и в воскресенье, 30 июня, в 10.15.
О парковке
Ближайшие места, где можно будет припарковать автомобиль:
— парковки у Ледового дворца и торгового центра «Грин»;
— вдоль улицы Симонова, проспекта Шмидта и бульвара Непокоренных — до улицы Островского;
— вдоль улиц Крылова и Большая Чаусская;
— в районе кольца улицы Гагарина;
— на территории за АЗС «Белоруснефть».
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Вечером 28 июня, в День города, на площадке около торгового центра «Е-сити» покажут реконструкцию боев и запустят фейерверк.
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