Где оставить машину и чего ожидать. Все о сегодняшнем театрализованном концерте в Могилеве

Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, 28 июня, в День города пройдет театрализованный концерт с элементами реконструкции исторических событий. Концерт посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И мы сейчас расскажем, чего от него ждать и где можно будет оставить свою машину.



Представление ко Дню Победы в Могилеве на берегу Днепра 8 мая 2015 года. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

О концерте

Место проведения концерта — площадка между торговым центром «Е-сити» и берегом реки Днепр. Время начала — 20.00.

Но мы рекомендуем вам прийти сильно заранее. Во-первых, проходить на территорию нужно будет через рамки с металлодетекторами. Во-вторых, чтобы занять удобные места поближе к месту событий или у экранов, которые установили специально ради концерта и на которых будет проходить онлайн-трансляция, — их обещали шесть. А еще советуем одеться потеплее, надеть непромокаемую обувь и взять дождевики и зонты — погода обещает быть дождливой и ветреной .

К слову, смотреть концерт с моста на проспекте Шмидта будет запрещено — в целях безопасности.

В концерте длительностью 2,5 часа будут участвовать более 3,5 тыс. человек. Задействуют танки, самолеты, пиротехнику — для реконструкции боев на земле и в воздухе. Если помните, что-то подобное впервые прошло в Могилеве в 2015 году — и это было очень зрелищное действо, но плохо организованное мероприятие.

Если же вы по каким-то причинам не сможете попасть на концерт, не расстраивайтесь: «Беларусь 4 Могилев» обещает показать телеверсию в субботу, 29 июня, в 21.00, и в воскресенье, 30 июня, в 10.15.

О парковке

Ближайшие места, где можно будет припарковать автомобиль:

— парковки у Ледового дворца и торгового центра «Грин»;

— вдоль улицы Симонова, проспекта Шмидта и бульвара Непокоренных — до улицы Островского;

— вдоль улиц Крылова и Большая Чаусская;

— в районе кольца улицы Гагарина;

— на территории за АЗС «Белоруснефть».