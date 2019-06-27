Минчанину дали 10 лет лишения свободы. Он вытолкнул пенсионера из магазина, после чего тот умер

Источник материала: Tut.by

Суд Московского района огласил приговор по делу о конфликте в минском супермаркете между 38-летним и 64-летним покупателями. Пенсионер, напомним, повздорил с продавцом за 10 копеек, которые упали под торговую ленту. Другой покупатель в очереди решил вмешаться. После словесной перепалки он толкнул пожилого покупателя, тот упал со ступенек, получил травму и через несколько дней скончался в больнице. Виновному назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как ранее рассказывала TUT.BY супруга погибшего, мужчина перенес инсульт, правая сторона у него работала 50 на 50 — рука недвижимая, нога тянулась.

— Он покупал что-то в магазине, и на ленту у кассы посыпались копейки, — говорила женщина. — Он попросил достать эти 10 копеек у кассира. Она ответила: «Как я достану, тут лента неразборная». Знаете, как после инсульта тяжело справиться? Может, возмущался. После инсульта у него была нарушена речь. Он громко разговаривал. Это могло раздражать… Напротив, у другой кассы, стоял мужчина. Между ними началась перепалка.

Видео с камер наблюдения зафиксировало конфликт в магазине.

38-летний покупатель, который вступился за кассира, раньше работал охранником в игровом клубе, у него трое детей. Он решил вывести пенсионера, применил к нему силу. Охранники супермаркета в момент конфликта были в других помещениях, один из них выбежал, когда пенсионер уже был на улице — упал возле ступенек. Нападавший попытался убежать, но охранник смог его задержать.

38-летнего минчанина в итоге признали виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 147 УК). По данной статье предусматривается наказание от 5 до 15 лет лишения свободы. Прокурор запросил для него 10 лет колонии, этот срок и назначил суд. Также обвиняемый должен заплатить компенсацию двум дочерям погибшего — по 20 тысяч рублей каждой.

— С оглашенным приговором мы не согласны и будем его обжаловать, — заявил TUT.BY адвокат обвиняемого Антон Гашинский. — Обвиняемый вину не признал, у него не было мотива умышленно причинить вред человеку, ни одного удара он не нанес, он вступился за кассира — пенсионер кричал, размахивал руками. Во время конфликта потерпевший упал на ступеньки и при падении повредил голову, он через четыре дня скончался в больнице. К сожалению, судом не были изучены сопутствующие диагнозы потерпевшего, могли ли они послужить причиной смерти.