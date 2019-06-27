Армия-кормилица: шесть мифов о военных расходах Беларуси

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В большинстве стран мира необходимость военной организации считается аксиомой: армия является атрибутом государственности. Потому даже в случаях отсутствия военных угроз никому и в голову не приходит называть военных «бездельниками» или «паразитами». Две с половиной тысячи лет назад китайский военный мыслитель Сунь-Цзы сформулировал, что важнейшей задачей армии является не победа, а недопущение войны самим фактом наличия военной мощи. Эта мысль нашла отражение и в Военной доктрине Республики Беларусь.

Тем не менее, длительный мир породил у некоторых сограждан иллюзию защищенности Беларуси от внешних угроз и соблазн экономии на Вооруженных Силах. Периодически звучат призывы в диапазоне от полного сокращения до создания компактной профессиональной армии. При этом «эксперты» не приводят каких-либо обоснованных аргументов или финансовых выкладок.

Миф первый.

Государство тратит на армию слишком много средств

Обеспечение мирных условий жизни, вооруженная защита общества – это важнейшая, первичная потребность и отдельного человека, и народа, и государства. Мы ведь заботимся о сохранности собственного имущества, не так ли? Только в Минске, в котором около 800 тысяч квартир и частных домовладений, ежедневно фиксируется всего 1-2 кражи – примерно одна на 1 600 квартир. Но и при такой ничтожной вероятности преступного проникновения в жилище нет квартир без запора. Каждый хозяин врезает замок или устанавливает охранную систему тем дороже, чем выше оценивает стоимость своего имущества.

Кто может сказать, сколько надо тратить средств на национальную оборону? Оказывается, что такой формулы нет, как нет и единого мнения на сей счет. Все определяется состоянием экономики, текущей и перспективной военно-политической обстановкой, блоковой принадлежностью, национальными традициями.

Попробуем сравнить военный бюджет Беларуси с военными расходами соседки – Польши. Бюджетом Республики Беларусь на 2019 год, опубликованном minfin.gov.by, на статью «Национальная оборона» выделено 1 240,1 млн. рублей, что составляет чуть более 600 млн. долларов США. Из них собственно на Вооруженные Силы будет израсходовано 1 150 млн. рублей. Размер белорусского военного бюджета определен исходя из цели финансирования: «Будет обеспечено текущее содержание Вооруженных Сил». Ни о какой милитаризации речи нет.

Польша сформировала военный бюджет на текущий год в размере около 12 млрд. долларов США, сообщал belsat.eu. Эта сумма составляет 2 % польского ВВП, она больше белорусских оборонных расходов почти в 20 раз! И это при том, что по размеру ВВП Польша превосходит Беларусь лишь в 10 раз. Неужели поляки стали бы выбрасывать такие деньжищи на ветер, не будь от армии пользы? Напрашивается вывод, что белорусская армия – очень даже «бюджетный» вариант.

Миф второй.

Армию содержат исключительно на деньги граждан

Отчасти это верно, но давайте считать. Национальная оборона на 99,4 % финансируется из республиканского бюджета. Доходы бюджета на 85 % формируются за счет налоговых отчислений. При этом подоходный налог покрывает только десятую часть всех денежных поступлений. Таким образом, налоговые вычеты граждан, идущие на содержание армии, составляют всего лишь около двух рублей в месяц на каждого работающего! Остальные 90 % военного бюджета поступают из иных государственных налоговых источников. Также следует учитывать тот факт, что из денежного довольствия военнослужащих также осуществляется налоговый вычет в форме подоходного налога и часть вышеуказанных денежных поступлений возвращается в республиканский бюджет.

Предлагаемый же некоторыми «экспертами» способ оценки дороговизны армии путем деления военного бюджета на число жителей страны – это арифметика без смысла.

Миф третий.

Расходы на армию полезнее направить в «социалку»

Социальная сфера нашей страны объединяет здравоохранение, физкультуру, спорт, культуру, СМИ, образование и социальную политику. Всего на эту сферу расходуется 44,3 % бюджетных средств Беларуси. А национальная оборона «тянет» всего 3,4 % госбюджета, 1 % ВВП. Перенаправление военного бюджета в полном объеме на «социалку» позволит увеличить финансирование последней лишь на 7,5 %. Это ну никак не позволит ей сделать рывок, выйти на качественно новый уровень.

Возьмем для примера быстрорастущего азиатского «тигра» – Сингапур. Его ВВП вдвое меньше польского, а он тратит на оборону столько же. Сингапурское экономическое чудо стало возможным отнюдь не за счет сокращения расходов на армию. Приведу и другие примеры. Ряд крошечных стран Европы – Лихтенштейн, Андорра – вовсе не имеют армий. Но их безопасность обеспечивают соседи, и не бесплатно. Не имеют вооруженных сил и некоторые страны Карибского бассейна, но эти страны – беднейшие в регионе, им пока не до армий.

Миф четвертый.

Армия ничего не производит, а только потребляет

Советский подход к экономике разграничивал и противопоставлял производственную и непроизводственную сферы экономики. К последней традиционно относили и армию. Современные экономисты придерживаются другого взгляда: вся экономика – производственная, а производит она товары и услуги. Услуги, в свою очередь, условно делятся на сервисы (торговля, транспорт, связь, ЖКХ и т. д.) и общественные блага (образование, здравоохранение, культура, наука и т. д.), которые предоставляются как государству и обществу в целом, так и каждому индивиду. Армия, как ни парадоксально это звучит, тоже производит общественное благо, которое называется «военная безопасность».

Оказывают Вооруженные Силы и другие услуги: принимают участие в возведении мемориалов и культурно-исторических комплексов, оказывают помощь сельчанам в уборке урожая, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Помимо услуг, Вооруженные Силы участвуют и в создании продукции – строительстве мостов, железных дорог. Воспитательную роль армии оценить вообще невозможно.

Нельзя забывать и о том, что армия является конечным потребителем продукции отечественного военпрома: систем вооружения, военной и специальной техники. Апробированная в национальных Вооруженных Силах, продукция военного назначения пользуется высоким спросом на зарубежных рынках.

На армию работают практически все отрасли промышленности, обеспечивая ее строительными материалами, топливом, обмундированием, продуктами питания и многим другим. В создании продукции для армии участвуют сотни тысяч граждан страны. В Вооруженных Силах трудятся без малого 15 тысяч невоенных специалистов, и они – не нахлебники.

Миф пятый.

Дешевле иметь профессиональную армию

Профессионал, солдат-контрактник обходится государству несколько дороже призывника, соответственно нынешний военный бюджет Беларуси позволяет содержать около пяти тысяч контрактников. Но, во-первых, как пятью тысячами бойцов, пусть и профессионалов, обеспечить военную безопасность государства на оперативных направлениях? И, во-вторых, как обучить и накопить мобилизационный резерв на случай войны? Таким образом, смешанный принцип комплектования, когда параллельно в подразделениях служат и контрактники, и военнослужащие по призыву на сегодняшний день является оптимальным. И все это – без перенапряжения финансовой системы страны. Так что вопрос о профессионализме Вооруженных Сил надо ставить с главной позиции: обеспечивает ли он выполнение главной задачи армии или нет? Сегодня, в рамках утвержденного государственного бюджета, – да, обеспечивает.

Миф шестой.

Военный парад – это слишком дорогое развлечение

На организацию и проведение ежегодного военного парада каких либо дополнительных средств не планируется и не выделяется. Финансирование указанных мероприятий осуществляется исключительно в пределах средств, выделяемых на содержание Вооруженных Сил. И эти расходы – плановые. При этом военный парад выполняет целый ряд важных задач: это и самое зрелищное событие в праздновании Дня Независимости, и дань памяти ветеранам, и демонстрация военной мощи страны, и поддержание союзнических отношений, и презентация продукции отечественной военной промышленности, и, наконец – форма боевой подготовки войск.

Если сравнить стоимость военного парада со стоимостью авиа-, автошоу, выставок и фестивалей и других масштабных рекламных акций – парад проиграет. Но его общественное значение неизмеримо выше. Военный парад – не развлечение, это отчет армии перед народом о готовности его надежно защитить.

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Сколько стоит мирная, защищенная жизнь страны, общества, гражданина? Сколько вы готовы заплатить, чтобы ваш ребенок не погиб под бомбежкой? Это не риторические вопросы. Просто включите радио и прослушайте сводку мировых новостей.

Сергей Алексеевич, «Ваяр»