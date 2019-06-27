ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Будет прохладно, но недолго. Беларусь снова накроет жара

28.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Экстремальная жара в эти дни накрыла Европу: сюда пришел горячий воздух из раскаленной пустыни Сахара. А вот в Беларуси сейчас похолодало, но синоптики утверждают, что жара затронет и нас. Правда, всего на несколько дней.

Будет прохладно, но недолго. Беларусь снова накроет жара

В воскресенье, 30 июня, по западу воздух прогреется до +30 градусов по Цельсию. Лишь на северо-востоке республики на температуру будут влиять прохладные неустойчивые воздушные массы. Сохранится жара и в понедельник, 1 июля. В первый день месяца ожидается до +29, без осадков. Во вторник прохлада вернется с дождями: температура понизится до +22 градусов.

К слову, Белгидромет предупреждает о сильном порывистом ветре в эту субботу – в отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Источник: БелТА

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экстремальная жара в эти дни накрыла Европу: сюда пришел горячий воздух из раскаленной пустыни Сахара. А вот в Беларуси сейчас
 
Новости дня
Новости общества
 
В выходные частично перекроют движение в центре Минска из-за репетиций парада и концерта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • молодежная одежда для парней в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика