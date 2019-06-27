Состоялось заседание районного исполнительного комитета

Источник материала: Газета Авангард

Работа райисполкома началась с чествования лучших трактористов-машинистов по итогам посевной кампании. Так, благодарственные письма и подарки были вручены: Сергею Дроздову (СУП «Андреевка»), Александру Исаченко (СУП «Андреевка»), Андрею Назаренко (РУП «Белоруснефть-Особино»), Юрию Кубрику (РУП «Белоруснефть-Особино»), Петру Разуванову (КСУП «Губичи») и Василию Абраменко (ОАО «Юбилейный-Агро»). Также благодарственным письмом районного исполнительного комитета в честь профессионального праздника был отмечен заместитель прокурора Буда-Кошелевского района Антон Бобылев.





На заседании также обсудили эффективность принимаемых мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактику их потребления на территории района. Был проанализирован и ход заготовки травянистых кормов, и готовность сельскохозяйственных организаций к уборке урожая в текущем году, и качество транспортного обслуживания населения.

Провел заседание председатель райисполкома Андрей Горбачев. Участие в работе райисполкома приняли заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома Александр Смоликов, прокурор Буда-Кошелевского района Андрей Комаров.



















