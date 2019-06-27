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Состоялось заседание районного исполнительного комитета

28.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Работа райисполкома началась с чествования лучших трактористов-машинистов по итогам посевной кампании. Так, благодарственные письма и подарки были вручены: Сергею Дроздову (СУП «Андреевка»), Александру Исаченко (СУП «Андреевка»), Андрею Назаренко (РУП «Белоруснефть-Особино»), Юрию Кубрику (РУП «Белоруснефть-Особино»), Петру Разуванову (КСУП «Губичи») и Василию Абраменко (ОАО «Юбилейный-Агро»). Также благодарственным письмом районного исполнительного комитета в честь профессионального праздника был отмечен заместитель прокурора Буда-Кошелевского района Антон Бобылев.

Состоялось заседание районного исполнительного комитета

На заседании также обсудили эффективность принимаемых мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактику их потребления на территории района. Был проанализирован и ход заготовки травянистых кормов, и готовность сельскохозяйственных организаций к уборке урожая в текущем году, и качество транспортного обслуживания населения.

Провел заседание председатель райисполкома Андрей Горбачев. Участие в работе райисполкома приняли заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома Александр Смоликов, прокурор Буда-Кошелевского района Андрей Комаров.

Состоялось заседание районного исполнительного комитета
Состоялось заседание районного исполнительного комитета
Состоялось заседание районного исполнительного комитета
Состоялось заседание районного исполнительного комитета
Состоялось заседание районного исполнительного комитета
Состоялось заседание районного исполнительного комитета
Состоялось заседание районного исполнительного комитета
Состоялось заседание районного исполнительного комитета
Состоялось заседание районного исполнительного комитета

 
 
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Работа райисполкома началась с чествования лучших трактористов-машинистов по итогам посевной кампании. Так, благодарственные письма и подарки были...
 
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