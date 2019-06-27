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В поезде Минск - Вильнюс скончалась пассажирка

28.06.2019 15:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 июня в утреннем поезде, который следовал из Минска в Вильнюс, одной из пассажирок стало плохо. Прибывшие на место медики пытались ее спасти, но женщина скончалась прямо в вагоне.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Глеб Малофеев, TUY.BY

Как сообщил TUT.BY очевидец, примерно за 15 минут до прибытия на станцию Молодечно машинист обратился к пассажирам с просьбой отозваться тех, кто может оказать первую помощь женщине. Ей стало плохо.

— Первую помощь оказывали и пассажиры, и проводники, они связывались с железнодорожной станцией, вызвали скорую, — рассказал пассажир. — В 8.25 мы прибыли в Молодечно, на перроне уже стояла скорая. Пассажиров попросили выйти из вагона. Медики оказывали женщине помощь: у нее были проблемы с сердцем. Примерно через час стало понятно, что спасти женщину не удалось. Примерно в 9.30 в поезд запустили людей, и мы поехали дальше. В Вильнюс мы прибыли с опозданием на 1 час 15 минут. Проводники опрашивали пассажиров, кому нужно успеть на поезд или самолет, и первыми отправляли на пограничный контроль, чтобы те успели дальше по своему маршруту.

В Молодечненской центральной районной больнице, медики которой выезжали на вызов, отказались предоставить комментарий, сославшись на врачебную тайну.

В пресс-службе Белорусской железной дороге подтвердили, что в момент следования поезда по участку Минск-Молодечно в вагоне № 3 один из пассажиров потерял сознание. Проводник вагона оперативно запросил у машиниста аптечку и вызов медицинской скорой помощи к поезду. Также машинист сделал объявление, попросил помощи у пассажиров с медицинским образованием, отозвался пассажир из первого вагона. По прибытию по расписанию в Молодечно поезд встречала бригада скорой помощи. Медработники проводили реанимационные мероприятия, после их завершения ими была констатирована смерть. Поезд прибыл в Вильнюс с опозданием на 1 час 14 минут.

 
Теги: Минск
 
 
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Медики оперативно прибыли на ближайшую станцию. Однако спасти женщину не удалось.
 
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