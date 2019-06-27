В Сарье пройдёт День семьи, любви и верности

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

8 июля 2019 года, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в агрогородке Сарья Верхнедвинского района состоится празднование Дня семьи, любви и верности.

Программа праздника

Храм Успения Пресвятой Богородицы:

9.00 — Часы.

9.30 — Божественная литургия в храме Успения Пресвятой Богородицы.

11.30 — Молебен перед иконой с частицей мощей святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских и Крестный ход.

12.00 — Приветственное слово к участникам и гостям праздника.

12.15 -13.00 -Трапеза.

09.00-13.00 — Работа церковной лавки.

Сарьянский сельский Дом культуры:

13.00–13.40 – «Актуальные вопросы сохранения семьи и семейных отношений» — образовательная программа Центра духовного просвещения и православной культуры Полоцкой епархии.

13.40–14.30 — «Исцеление любовью» — концертная программа творческих коллективов Сарьянского СДК.

12.00-16.00 — работа выставок духовной литературы, редких книг, художественного творчества Сарьянского Дома культуры, фотовыставок «Храмы Верхнедвинщины», «Память. Гордость. Жизнь».

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В связи с проведением 8 июля в аг. Сарья Дня семьи, любви и верности будут организованы дополнительные автобусные рейсы по маршрутам: г. Верхнедвинск — аг. Сарья с отправлением от автобусной станции г. Верхнедвинска в 08.00 ч.; аг. Сарья — г. Верхнедвинск с отправлением из Сарьи в 16.00 ч.