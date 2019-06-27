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В Сарье пройдёт День семьи, любви и верности

28.06.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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В Сарье пройдёт День семьи, любви и верности

8 июля 2019 года, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в агрогородке Сарья Верхнедвинского района состоится празднование Дня семьи, любви и верности.
Программа праздника
Храм Успения Пресвятой Богородицы:
9.00 — Часы.
9.30 — Божественная литургия в храме Успения Пресвятой Богородицы.
11.30 — Молебен перед иконой с частицей мощей святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских и Крестный ход.
12.00 — Приветственное слово к участникам и гостям праздника.
12.15 -13.00 -Трапеза.
09.00-13.00 — Работа церковной лавки.
Сарьянский сельский Дом культуры:
13.00–13.40 – «Актуальные вопросы сохранения семьи и семейных отношений» — образовательная программа Центра духовного просвещения и православной культуры Полоцкой епархии.
13.40–14.30 — «Исцеление любовью» — концертная программа творческих коллективов Сарьянского СДК.
12.00-16.00 — работа выставок духовной литературы, редких книг, художественного творчества Сарьянского Дома культуры, фотовыставок «Храмы Верхнедвинщины», «Память. Гордость. Жизнь».

* * *

В связи с проведением 8 июля  в аг. Сарья Дня семьи, любви и верности будут организованы дополнительные автобусные рейсы по маршрутам:  г. Верхнедвинск — аг. Сарья  с отправлением от автобусной станции г. Верхнедвинска в 08.00 ч.;  аг. Сарья —  г. Верхнедвинск с отправлением из Сарьи в 16.00 ч.  

 
 
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> 8 июля 2019 года, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в агрогородке Сарья Верхнедвинского района состоится празднование Дня семьи,...
 
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