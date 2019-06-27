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В Сарье пройдёт День семьи, любви и верности
28.06.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
8 июля 2019 года, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в агрогородке Сарья Верхнедвинского района состоится празднование Дня семьи, любви и верности.
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В связи с проведением 8 июля в аг. Сарья Дня семьи, любви и верности будут организованы дополнительные автобусные рейсы по маршрутам: г. Верхнедвинск — аг. Сарья с отправлением от автобусной станции г. Верхнедвинска в 08.00 ч.; аг. Сарья — г. Верхнедвинск с отправлением из Сарьи в 16.00 ч.
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> 8 июля 2019 года, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в агрогородке Сарья Верхнедвинского района состоится празднование Дня семьи,...
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