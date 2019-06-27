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Летний отдых на воде требует особой осторожности

28.06.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Летний отдых на воде требует особой осторожности

В летний период число людей, выезжающих к местам  массового отдыха, возрастает. Особенно радуются возможности искупаться дети. При этом следует усилить внимание к правилам безопасного поведения на воде.

На территории Верхнедвинского района определено одно место массового отдыха граждан у воды: берег реки Западная Двина в районе городского парка. Установлены и места, запрещенные для купания: карьеры по ул. Московской, пруд вблизи дома №185 по ул. Советской, пруд возле дома №72 по ул. Первомайской, правый и левый берег реки Дрисса, правый и левый берега реки Западная Двина (за исключением пляжа в городском парке).
Тем не менее статистика пополняется фактами несчастных случаев, гибели людей при купании, совершения административных правонарушений и преступлений, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения. Нередки случаи, когда после употребления спиртных напитков на природе водители садятся за руль транспортных средств.
Только за один летний месяц зарегистрировано два несчастных случая, связанных с утоплением людей в искусственных водоемах.
С целью недопущения гибели людей, профилактики правонарушений и преступлений в местах массового отдыха РОВД проводит ряд мероприятий: ежедневно организовано патрулирование нарядами милиции мест массового отдыха с целью пресечения фактов распития алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива. Особое внимание уделяется преду-преждению купания, катания на лодках, водных мотоциклах, рыбалки в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудниками ГАИ проводятся мероприятия по предупреждению нарушений правил дорожного движения, не остаются без внимания подростки – инспекций по делам несовершеннолетних организуются рейды по пресечению фактов распития алкогольных напитков, совершения правонарушений и преступлений в общественных местах, а также нахождения детей до 16 лет без сопровождения взрослых после 23 часов.
Чтобы отдых был безопасным, следует соблюдать простые правила, тогда преимущества летней поры принесут только приятные воспоминания.
Д. Новиков,
начальник
Верхнедвинского РОВД.

 
 
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