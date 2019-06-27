Станьте участниками велоквеста

Источник материала: Радзiма





Велоквест «Улицами Победы — улицами освободителей» пройдет в Глуске 3 июля. Участниками могут быть все желающие, нужно только собрать команду от 2 до 5 человек (это может быть даже семейная пара с детьми). Велоквест стартует из центрального парка и будет включать тест на знание истории Великой Отечественной войны и командное соревнование на улицах Глуска. Победителей и участников ждут ценные подарки и памятные призы. Подробности можно узнать по телефонам 78-8-91, 78-9-92, +375 29 363 51 44 или в группе газеты «Радзіма» «ВКонтакте».