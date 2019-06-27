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Возле вокзала в Минске от жары поплыла разметка

28.06.2019 16:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за жары асфальт у вокзала в Минске «поплыл», а тяжелые автобусы буквально выдавили его на тротуар. Это заметило издание The-Village Беларусь.


Фото: Александр Лычавко, The-Village Беларусь

Вместе с асфальтом деформировалась и разметка: прямые желтые линии (обозначают места, где запрещены остановка и стоянка транспортных средств, кроме маршрутных) превратились в кривые.

Нормальная разметка:


Ненормальная разметка:


 
Теги: Минск
 
 
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