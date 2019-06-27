|
Возле вокзала в Минске от жары поплыла разметка
28.06.2019 16:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за жары асфальт у вокзала в Минске «поплыл», а тяжелые автобусы буквально выдавили его на тротуар. Это
Вместе с асфальтом деформировалась и разметка: прямые желтые линии (обозначают места, где запрещены остановка и стоянка транспортных средств, кроме маршрутных) превратились в кривые.
Нормальная разметка:
Ненормальная разметка:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А тяжелые автобусы буквально выдавили асфальт на тротуар
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)