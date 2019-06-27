Возле вокзала в Минске от жары поплыла разметка

Источник материала: Tut.by

Из-за жары асфальт у вокзала в Минске «поплыл», а тяжелые автобусы буквально выдавили его на тротуар. Это заметило издание The-Village Беларусь.



Фото: Александр Лычавко, The-Village Беларусь

Вместе с асфальтом деформировалась и разметка: прямые желтые линии (обозначают места, где запрещены остановка и стоянка транспортных средств, кроме маршрутных) превратились в кривые.

Нормальная разметка:





Ненормальная разметка:



