Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



Главным государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Лозюком Вячеславом Ивановичем, совместно с государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Наривончиком Дмитрием Михайловичем, в соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций, руководствуясь требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», провели проверку соблюдения открытым акционерным обществом «Парохонское» требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации на объектах Открытого акционерного общества «Парохонское».

В ходе проверки установлено, что допущены нарушения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

Ответственность за данные нарушения предусмотрена ч.1 ст.23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик.

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Работниками инспекции надзора и профилактики Пинского ГРОЧС проведен мониторинг ПУП «Мебельная фабрика «Пинскдрев-Адриана», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. ИПД, 52. В рамках проведения мониторинга выявлен ряд нарушений. Одновременно, при проведении мониторинга изучено качество осуществления работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации ПСУП «ПИНСКДРЕВ-ТЕХЭНЕРГОСЕРВИС». В рамках проведения мониторинга выявлен ряд нарушений.

Директору ПУП «Мебельная фабрика «Пинскдрев-Адриана» Гинель Яну Станиславовичу, директору ПСУП «ПИНСКДРЕВ-ТЕХЭНЕРГОСЕРВИС» Невару Вячеславу Ивановичу вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Главный специалист ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Шкабара.

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В соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций, руководствуясь требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», в период с в период с 18 марта по 15 апреля 2019 года провели проверку соблюдения открытым акционерным обществом «Рыбхоз «Полесье».

В ходе проведения проверки были выявлены недостатки в обеспечении пожарной безопасности.

По результатам проверки директор открытого акционерного общества «Рыбхоз «Полесье», инженер по ОТ и мастер участка были привлечены к административной ответственности.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович.

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В соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций, руководствуясь требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», в период с 17 апреля по 22 мая 2019 года провели проверку соблюдения открытым акционерным обществом «Пинский комбинат хлебопродуктов».

В ходе проведения проверки нарушений режимного характера не выявлено, однако были указаны некоторые рекомендуемые к исполнению мероприятия.

Директору открытого акционерного общества «Пинский комбинат хлебопродуктов» в целях устранения выявленных при проверке нарушений документов системы противопожарного нормирования и стандартизации вручен акт.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Янкович С.В.

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В соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций, руководствуясь требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», в период с в период с 18 марта по 15 апреля 2019 года провели проверку соблюдения производственным унитарным предприятием «Пинский кооппром» Пинского районного потребительского общества правил пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки были выявлены некоторые недостатки в обеспечении пожарной безопасности.

По результатам проверки директор, главный инженер, кладовщик и мастера участка кулинарного комбината и мастер участка хлебопекарни г.п. Логишин производственного унитарного предприятия «Пинский кооппром» Пинского районного потребительского общества были привлечены к административной ответственности.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Янкович С.В.