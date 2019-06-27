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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
28.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В ходе проверки установлено, что допущены нарушения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.
Ответственность за данные нарушения предусмотрена ч.1 ст.23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик.
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Работниками инспекции надзора и профилактики Пинского ГРОЧС проведен мониторинг ПУП «Мебельная фабрика «Пинскдрев-Адриана», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. ИПД, 52. В рамках проведения мониторинга выявлен ряд нарушений. Одновременно, при проведении мониторинга изучено качество осуществления работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации ПСУП «ПИНСКДРЕВ-ТЕХЭНЕРГОСЕРВИС». В рамках проведения мониторинга выявлен ряд нарушений.
Директору ПУП «Мебельная фабрика «Пинскдрев-Адриана» Гинель Яну Станиславовичу, директору ПСУП «ПИНСКДРЕВ-ТЕХЭНЕРГОСЕРВИС» Невару Вячеславу Ивановичу вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.
Главный специалист ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Шкабара.
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В соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций, руководствуясь требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», в период с в период с 18 марта по 15 апреля 2019 года провели проверку соблюдения открытым акционерным обществом «Рыбхоз «Полесье».
В ходе проведения проверки были выявлены недостатки в обеспечении пожарной безопасности.
По результатам проверки директор открытого акционерного общества «Рыбхоз «Полесье», инженер по ОТ и мастер участка были привлечены к административной ответственности.
Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович.
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В соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций, руководствуясь требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», в период с 17 апреля по 22 мая 2019 года провели проверку соблюдения открытым акционерным обществом «Пинский комбинат хлебопродуктов».
В ходе проведения проверки нарушений режимного характера не выявлено, однако были указаны некоторые рекомендуемые к исполнению мероприятия.
Директору открытого акционерного общества «Пинский комбинат хлебопродуктов» в целях устранения выявленных при проверке нарушений документов системы противопожарного нормирования и стандартизации вручен акт.
Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Янкович С.В.
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В соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций, руководствуясь требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», в период с в период с 18 марта по 15 апреля 2019 года провели проверку соблюдения производственным унитарным предприятием «Пинский кооппром» Пинского районного потребительского общества правил пожарной безопасности.
В ходе проведения проверки были выявлены некоторые недостатки в обеспечении пожарной безопасности.
По результатам проверки директор, главный инженер, кладовщик и мастера участка кулинарного комбината и мастер участка хлебопекарни г.п. Логишин производственного унитарного предприятия «Пинский кооппром» Пинского районного потребительского общества были привлечены к административной ответственности.
Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Янкович С.В.
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