Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба

Источник материала: БелТА

Во время церемонии

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 120 офицеров сегодня получили дипломы об окончании факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии. Торжественные мероприятия прошли во Дворце Республики с участием руководящего состава Министерства обороны, Госпогранкомитета, внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед выпускниками выступил министр обороны Андрей Равков. "Обучение на факультете закончили не только офицеры Вооруженных Сил. Это и представители Государственного пограничного комитета, внутренних войск МВД, Министерства по чрезвычайным ситуациям. И это является верным признаком того, что системное и результативное взаимодействие между силовыми структурами страны налажено, и мы, выполняя задачи по обеспечению национальной безопасности, понимаем друг друга с полуслова", - отметил министр.

Белорусские офицеры обучались на факультете полтора года. "Сегодня выпускается 121 офицер. Они изучали такие дисциплины, как национальная безопасность, военная стратегия, геополитика, оперативное искусство. В ближайшее время выпускники займут свое место в строю, возглавят органы военного управления, соединения, воинские части, применят свои знания на практике", - сказал начальник факультета Генштаба Вооруженных Сил Сергей Зайцев. По итогам обучения нагрудным знаком "За выдатнае заканчэнне ваеннай навучальнай установы" награждены 22 слушателя.

Факультет Генерального штаба Вооруженных Сил обеспечивает подготовку профессиональной военной элиты, способной командовать соединениями, объединениями и видами Вооруженных Сил, руководить управлениями центрального аппарата Министерства обороны и Генштаба в современных условиях. Факультет готовит офицеров оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней. Выпускникам выдается диплом государственного образца о высшем образовании с присвоением квалификации магистра в области государственного и военного управления, магистра управления.

О высоком уровне подготовки на факультете Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь свидетельствует интерес к нему многих зарубежных военных ведомств. Так, не первый год здесь учатся военнослужащие из Казахстана, Туркменистана и Азербайджана.-0-

Фото Сергея Холодилина