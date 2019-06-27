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Все резонансные темы находятся на контроле Администрации Президента - Кочанова

28.06.2019 16:48 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все темы, которые сегодня волнуют население, особенно резонансные, находятся на контроле Администрации Президента, заявила журналистам глава Администрации Наталья Кочанова, комментируя сообщения отдельных СМИ, в частности по вопросу сокращения декретного отпуска в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Что касается данного вопроса, на состоявшемся в феврале совещании Президент, наоборот, поручил определить новые эффективные меры, которые переломят складывающуюся демографическую ситуацию. Особое внимание было поручено уделить обеспечению многодетных семей жильем. Направления государственной поддержки, которые дают эффект, должны быть усилены. Правительству поручено внести соответствующие предложения по выполнению поставленных задач", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, Администрация сегодня практикует все возможные методы и формы мониторинга ситуации на местах, и ни одна тема, волнующая граждан, не остается без внимания. Высшие должностные лица, в том числе глава Администрации лично, посещают заседания исполкомов, где местным органам власти доводят поручения главы государства, прежде всего направленные на повышение благосостояния граждан и активизацию работы вертикали с населением.

Отвечая на вопрос журналистов о ситуации со строительством аккумуляторного завода в Бресте, Наталья Кочанова отметила, что изначально эта тема находилась в компетенции местных органов власти, поскольку на их уровне заключался инвестиционный договор. "Поэтому главой государства была дана возможность в течение определенного времени разобраться с этим проблемным вопросом на месте, - пояснила глава Администрации. - Однако на данный момент ситуация пока не урегулирована. С учетом этого компетентным органам поручено более глубоко и детально разобраться с ситуацией. По результатам рассмотрения будут приняты определенные решения".

Наталья Кочанова заверила, что обо всех подобных проблемных темах глава государства информирован, он самым серьезным образом отслеживает информацию, которая ему предоставляется. Глава Администрации добавила, что решение таких вопросов не терпит волокиты, они должны рассматриваться более оперативно, чтобы не вызывать недовольство или социальную напряженность в обществе.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все темы, которые сегодня волнуют население, особенно резонансные, находятся на контроле Администрации Президента, заявила журналистам...
 
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