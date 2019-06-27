Минчане жалуются, что не могут свободно купить контрацептивы. Причина - обновление правил Минздрава

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратилась минчанка Анастасия, которая уже 5−7 лет принимает гормональный контрацептив определенной марки. Вчера она, как обычно, отправилась в аптеку, но ей отказали ввиду отсутствия рецепта. Теперь такое правило действует для всех препаратов из этой категории.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Минчанка написала в редакцию TUT.BY, что много лет пользуется одним препаратом, «не только как средством контрацепции, но и по показаниям». Врач-гинеколог когда-то ей посоветовал средство для нормализации менструального цикла и потом подтверждал необходимость приема этого препарата.

«Вчера, как обычно, отправилась в аптеку, а там — „с понедельника по рецепту“. Мне необходимо было использовать мой препарат уже сегодня! Представляю, как удивятся другие женщины, — написала Анастасия. — Получается, нужно обратиться в свою поликлинику, отстоять, насколько я помню, очередь часа в полтора, потерять кучу времени просто ради того, чтобы получить рецепт-бумажку. Либо необходимо оплатить платную консультацию. Но самое неприятное — эффект неожиданности».

Действительно, с 24 июня во всех аптеках страны действуют новые правила. В апреле постановлением Минздрава № 27 был утвержден новый перечень лекарственных средств, которые продаются без рецепта, новый документ заменил перечень 2012 года.

И теперь на все комбинированные оральные контрацептивы нужен документ от врача.

В одной из сети аптек рассказали, что незадолго до вступления новых правил в силу они стали предупреждать покупателей о необходимости получить рецепт. Ранее, по ощущениям, примерно каждый второй приходил за теми же контрацептивами без рецепта. Хотя подобные препараты нельзя назначать себе самому без консультации специалиста.

Кроме того, теперь рецепты требуются на ряд других лекарственных средств: лидокаин, аскорбиновая кислота, мексибел, мельдоний, пирацетам-тиотриазолин, никотиновая кислота, рингер, хлоропирамин — для инъекций; тербинафин, торасемид, метформин — в таблетках; цианокобаламин, эмоксипин, тиамина гидрохлорид и пиридоксина хлорид — для инъекций и так далее.

«Решение об отпуске по рецепту инъекционных лекарственных средств обусловлено участившимися случаями серьезных нежелательных реакций вплоть до анафилактического шока», — объясняли ранее в Минздраве.

Отметим, что, как и прежде, остались без рецепта средства экстренной контрацепции. Но теперь их продадут не больше одной пачки на руки (раньше было две).

Хотя после обновления перечня на многие препараты в таблетках ограничения сняли вовсе (там, где раньше продавали максимум 50 доз или две упаковки).