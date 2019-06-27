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Совет Республики одобрил законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси

28.06.2019 17:22 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Совет Республики одобрил законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси
Фото из архива

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики одобрил сегодня на заседании законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект сенаторам представил министр внутренних дел Юрий Караев. Он сообщил, что, по предварительным данным, амнистия коснется около 6 тыс. человек, осужденных за нетяжкие преступления. В том числе из мест лишения свободы освободятся около 2 тыс. человек.

Особенность законопроекта в том, что срок его исполнения увеличен с 6 до 9 месяцев. Предлагается сократить наказание на один год не только лицам, совершившим преступления, предусмотренные ч.1 ст.328, но ч.ч.2 и 3 этой статьи. В норму закона об амнистии, которая предусматривает сокращение срока наказания, введена дополнительная категория - несовершеннолетние. Им срок наказания предлагается сократить на два года.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Виктор Чайчиц в свою очередь отметил, что применение амнистии соответствует Всеобщей декларации прав человека, нормам международного пакта о гражданских и политических правах, других международных документов.

Как сообщалось, традиционно предлагается освободить лиц, относящихся к так называемой льготной категории осужденных, которые совершили нетяжкие преступления. Это несовершеннолетние, женщины и мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, беременные женщины, пенсионеры, инвалиды I и II групп, больные онкологическими заболеваниями, активной формой туберкулеза 1,2,5 "А", 5 "Б" групп диспансерного учета, ВИЧ-инфицированные с третьей и четвертой стадиями. Амнистия затронет и ветеранов боевых действий на территории других государств, граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.

Амнистия будет применяться только к лицам, которые положительно характеризуются и полностью возместили ущерб, причиненный преступлением. Предлагается не распространять амнистию на тех, кто ранее ею воспользовался, но вновь совершил преступление. Это же относится и к тем, кто злостно нарушает установленный порядок отбывания наказания, особо опасным рецидивистам.

Амнистия не будет распространяться на тех, кто совершил определенные категории преступлений. Среди них преступления против жизни и здоровья человека, половой неприкосновенности, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершенные организованной группой, коррупционные преступления.

Принятие закона об амнистии и его реализация не повлечет за собой ухудшения криминогенной обстановки. Амнистия применяется, как правило, к тем, кто впервые осужден к лишению свободы за преступления, не относящиеся к категории тяжких либо не представляющие большой общественной опасности. Законопроект разрабатывался Министерством внутренних дел совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и другими заинтересованными ведомствами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики одобрил сегодня на заседании законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских...
 
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