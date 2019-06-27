Совет Республики одобрил поправки в ТК о допгарантиях для добросовестных работников

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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики одобрил сегодня на заседании поправки в трудовое законодательство, в том числе в Трудовой кодекс. Законопроект предусматривает помимо прочего закрепление в ТК гарантий занятости для добросовестных работников, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из разработчиков законопроекта выступила Федерация профсоюзов Беларуси. Председатель ФПБ, член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Михаил Орда рассказал, что федерация внесла ряд норм, которые направлены на дополнительную защиту прав трудящихся.

Один из самых значимых вопросов касается контрактов. Люди не раз высказывались за то, чтобы трудовые отношения с добросовестными работниками продлевались на максимальный срок. "Человек, который работал добросовестно, должен понимать, что у него есть гарантии, будущее, и что он не находится как временщик на производстве, в организации", - отметил руководитель ФПБ.

По законопроекту, если стороны решили продолжить трудовые отношения, продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с таким работником должно быть на максимальный срок. По его истечении новый контракт с добросовестными работниками подписывается на срок не менее трех лет либо заключается трудовой договор на неопределенный срок.

Председатель ФПБ напомнил, что изначально в законопроекте предусматривалась норма о том, что работника нужно за неделю уведомлять об изменении существенных условий труда. Профсоюзы настояли на сохранении 30-дневного срока уведомления работников. В ФПБ считают, что семи дней мало, чтобы человек мог найти новую работу, если он не согласен с изменениями условий.

В проекте закона уточняются порядок и условия перевода работника к другому нанимателю, оговорены особенности регулирования труда тех, кто работает дистанционно.

В законопроект включена норма об ограничении материальной ответственности работников. Среди предложений ФПБ есть и те, которые касаются защиты прав работающих пенсионеров. На сегодня им, в отличие от других категорий работников, не выплачивается выходное пособие, если они увольняются из-за нарушения нанимателем трудового законодательства. ФПБ отстояла позицию об исключении этой нормы из законопроекта, чтобы ко всем работникам был равный и справедливый подход.

Совет Республики на сегодняшнем заседании утвердил также отчеты об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (доходы составили Br13,9 млрд, расходы - Вr13,8 млрд) и об исполнении республиканского бюджета за 2018 год (доходов поступило на сумму Br24,4 млрд, расходы сложились на уровне Br19,7 млрд).-0-