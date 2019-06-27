В конце недели в Беларуси ненадолго похолодает

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Ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах республики возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью местами по северо-востоку ожидается порывистый ветер. Ночью будет от 7 до 12 градусов тепла, температура днем составит отплюс 16 по северо-востоку до 23 градусов выше нуля по юго-западу страны. В воскресенье, 30 июня, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку республики возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью ожидается 9-16 градусов тепла, днем в основном плюс 19-26, по западу страны воздух прогреется доплюс 27-32 градусов.