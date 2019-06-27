связанным с совершением нотариальных действий, приуроченную ко Дню Независимости Республики Беларусь и к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (3 июля 2019 года).
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Нотариальная контора Борисовского района Минской области проводит акцию
28.06.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
связанным с совершением нотариальных действий, приуроченную ко Дню Независимости Республики Беларусь и к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (3 июля 2019 года).
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2 июля 2019 года нотариальная контора Борисовского района Минской области проводит акцию по бесплатному консультированию граждан по вопросам,
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