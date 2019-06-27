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29 июня - прямая телефонная линия МЧС

28.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Задать свой вопрос можно 29 июня, в субботу, с 9:00 до 12:00 по телефону +375 17 229 35 90.

 
 
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В субботу, 29 июня, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Геннадий Федорович Ласута проведет прямую телефонную линию.
 
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