Задать свой вопрос можно 29 июня, в субботу, с 9:00 до 12:00 по телефону +375 17 229 35 90.
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29 июня - прямая телефонная линия МЧС
28.06.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Задать свой вопрос можно 29 июня, в субботу, с 9:00 до 12:00 по телефону +375 17 229 35 90.
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В субботу, 29 июня, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Геннадий Федорович Ласута проведет прямую телефонную линию.
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