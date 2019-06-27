Стобалльников на треть меньше, чем год назад. Стали известны результаты ЦТ по математике

Источник материала: Tut.by

Стали известны результаты ЦТ по математике. Стобалльников по этому предмету почти в три раза больше, чем по русскому. Напомним, именно русский традиционно сдает больше всего абитуриентов. Максимум по языку этим летом набрали 36 человек .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Математика второй по популярности предмет, который парни и девушки сдают по время централизованного тестирования. В этом году на него записалось чуть более 42 тысяч человек. В итоге заветный максимум получил 101 абитуриент. Это почти на треть меньше, чем год назад. Тогда рекордсменов было 155.

— Средний балл всех, кто сдавал математику в этом году, — 50,44, — делится цифрами статистики Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний. — В прошлом году он был 32,32. При этом процент тех, кто написал тестирование на 70 баллов и выше, примерно такой же, как и год назад.

Несколькими днями ранее на сайте РИКЗ появились результаты ЦТ по обществоведению. В отличие от теста по математике стобалльников тут больше, чем в 2018-м. Максимум получили 15 абитуриентов, тогда их было 11.

Средний балл всех, кто сейчас сдавал это ЦТ, — 50,58. Год назад он был 43,73.

Напомним, с этого года баллы на централизованном тестировании считали по новой системе . Именно она, уверены в РИКЗ, отражает реальный уровень знаний абитуриентов, а не показывает процент решенных заданий, как это было в прошлом году.