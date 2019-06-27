28 июня 1944 года. Осиповичский район сбросил фашистское ярмо

Источник материала: Асiповiцкi край

Мы помним!

По случаю 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков на мемориальных комплексах Рассоха и Брицаловичи прошли митинги, земляки возложили венки и цветы к священным местам.

В этот же день состоялось торжественное открытие памятника на полигоне «Осиповичский» на месте сожженной деревни Репище.





















Под мирным небом выросли новые поколения осиповчан, но сквозь десятилетия мы пронесли в своих сердцах память о тех великих днях, их славу, радость побед и горечь потерь.

Спасибо вам, дорогие ветераны! Искренние слова благодарности всем, кто сражался за свободу и независимость родной страны!

Мы помним…























Фото Нины ЦАРИК. Ещё фото — здесь