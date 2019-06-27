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28 июня 1944 года. Осиповичский район сбросил фашистское ярмо

28.06.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Мы помним!

По случаю 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков на мемориальных комплексах Рассоха и Брицаловичи прошли митинги, земляки возложили венки и цветы к священным местам.

В этот же день состоялось торжественное открытие памятника на полигоне «Осиповичский» на месте сожженной деревни Репище.

28 июня 1944 года. Осиповичский район сбросил фашистское ярмо
28 июня 1944 года. Осиповичский район сбросил фашистское ярмо
28 июня 1944 года. Осиповичский район сбросил фашистское ярмо
28 июня 1944 года. Осиповичский район сбросил фашистское ярмо
28 июня 1944 года. Осиповичский район сбросил фашистское ярмо

Под мирным небом выросли новые поколения осиповчан, но сквозь десятилетия мы пронесли в своих сердцах память о тех великих днях, их славу, радость побед и горечь потерь.

Спасибо вам, дорогие ветераны! Искренние слова благодарности всем, кто сражался за свободу и независимость родной страны!

Мы помним…


28 июня 1944 года. Осиповичский район сбросил фашистское ярмо
28 июня 1944 года. Осиповичский район сбросил фашистское ярмо
28 июня 1944 года. Осиповичский район сбросил фашистское ярмо
28 июня 1944 года. Осиповичский район сбросил фашистское ярмо
28 июня 1944 года. Осиповичский район сбросил фашистское ярмо

Фото Нины ЦАРИК. Ещё фото — здесь

 
 
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Мы помним! По случаю 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков на мемориальных комплексах Рассоха и Брицаловичи прошли митинги, земляки возложили...
 
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