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28 июня 1944 года. Осиповичский район сбросил фашистское ярмо
28.06.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Мы помним!
По случаю 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков на мемориальных комплексах Рассоха и Брицаловичи прошли митинги, земляки возложили венки и цветы к священным местам.
В этот же день состоялось торжественное открытие памятника на полигоне «Осиповичский» на месте сожженной деревни Репище.
Под мирным небом выросли новые поколения осиповчан, но сквозь десятилетия мы пронесли в своих сердцах память о тех великих днях, их славу, радость побед и горечь потерь.
Спасибо вам, дорогие ветераны! Искренние слова благодарности всем, кто сражался за свободу и независимость родной страны!
Мы помним…
Фото Нины ЦАРИК. Ещё фото —
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Мы помним! По случаю 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков на мемориальных комплексах Рассоха и Брицаловичи прошли митинги, земляки возложили...
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