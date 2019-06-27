«Если мой внук приедет из США, его не выпустят». «Закон об отсрочках» одобрили в Совете Республики

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Совете Республики сенаторы обсудили и приняли «законопроект об отсрочках», который вызвал сильную реакцию в обществе.



Министр обороны Андрей Равков

Представлял законопроект в верхней палате парламенте министр обороны Андрей Равков. Он обосновал необходимость изменений в закон, перечислил основные новшества. Отсрочки для образования будут даваться лишь один раз (например, после колледжа надо будет отслужить, лишь потом можно будет поступать в вуз). Тех, кто не отслужил в армии без законных оснований, не будут брать на госслужбу, в СК, МВД, МЧС, финансовые органы КГК, ГКСЭ. А тем, кому не смогли вручить повестку из-за смены места жительства, о котором не оповещен военкомат, по словам министра, могут запретить выезд за границу.

Документ активно обсуждали сенаторы. Геннадий Давыдько сразу же сказал, что закон ему нравится, но попросил укрепить его в вере: была ли экспертиза о соответствии Конституции, «многие говорят, что нарушаются чуть ли не права человека, какие-то там, антидемократичный закон».

Министр заверил: все экспертизы были проведены в полном объеме.

Сенатор Николай Мартынов, гендиректор «Марко», спросил «о своем», хотя с его ситуацией знакомы многие белорусские семьи. Его восьмилетний внук живет в Америке, в Беларусь приезжает на лето. Мальчик — гражданин Америки, но есть и белорусский паспорт.

— Когда ему исполнится 18 лет, я так понимаю, придет повестка, — уточнил сенатор. — И если он приедет сюда в отпуск в 19, 20 лет, его не выпустят. Это понятно. Но если он пойдет в армию, то может шпионом быть.

— У нас есть примеры в стране, когда иностранные граждане и те, кто имеет двойное гражданство, приходили и призывались на службу, — сказал министр.

Равков объяснил, что молодой человек в любом случае должен явиться в военный комиссариат, пройти медицинское обследование — это установленный законом порядок, уже потом будет решаться вопрос о службе или отсрочке.

Сенатор Марианна Щеткина предложила:

— Может, стоит особое внимание уделить и привлекательности воинской службы (…). Если смотреть по интернету, мы сейчас читаем: Печи, дедовщина — но это же все разовые случаи. Не хватает позитивных хороших материалов, которые мы слышим от ребят, которые действительно служили. (…) Может, какие-то меры продумать, чтобы стремились в армию, хотели туда идти.

— Должны быть какие-то позитивные вещи, мотивирующие вещи, — согласился министр.

Равков привел в пример получение специальностей, например, водителя, крановщика. экскаваторщика,

— IT-роту мы открыли, там 60 человек постоянно проходит службу, совершенствуя свои навыки. Позитив есть, мы об этом пишем, говорим — «со всей пролетарской ненавистью». Но те, кто пишет плохо, пишет о недостатках, просто не слышат нас.

Министр заметил: одни вооруженные силы ничего не сделают.

— Мы серьезно, четвертый год подряд, анализируем социальные вопросы, анкетируем анонимно тех, кто приходит на службу, и тех, кто увольняется. (…) И мы сравниваем результаты. Я хочу сказать, что возрастает с 49−53% в начале службы до 85% в конце службы количество тех, которые позитивно оценивает службу, и говорит о том, что служба им дала, особенно в вопросах общения с людьми, поведения в обществе, честности, порядочности, дружбы, семейных ценностей.

При этом министр не отрицает, с каждым годом количество тех, кому важны подобные ценности, становится меньше.

— Да, молодежь сейчас другая, она не хуже, просто другая, к ней надо по-другому подходить, по-другому работать с ней, — сказал Андрей Раков. — Надо мотивировать молодых людей, как-то воспитывать, и не только в армии.

Несколько сенаторов во время обсуждения законопроекта с гордостью рассказали о том, как отслужили их дети. Документ одобрили почти единогласно — 47 «за», 1 против, 1 воздержался.

Законопроект осталось подписать президенту. Он вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.