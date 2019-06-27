На закрытие Европейских игр льготных мест для инвалидов больше нет. Им предлагают купить обычные билеты

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратился Евгений, вместе с друзьями он хотел купить льготные билеты на церемонию закрытия Европейских игр 30 июня. «У нас компания из семи человек, у всех — группа по инвалидности. Отправили заявки, а нам перезванивают и говорят, что льготных билетов по 11 рублей больше нет, если хотите, покупайте за полную стоимость — от 70 рублей, а для нас это очень дорого».



Фото: minsk2019.by

Евгений говорит, что очень разочарован, поскольку был уверен, что проблем с льготными билетами не будет:

— Обидно, ведь от организаторов мы слышали, что для людей с инвалидностью будет возможность купить билеты со скидкой. На сайте продажи билетов еще полно свободных мест, вряд ли их за два дня продадут, закрытие в воскресенье. Почему же не продать эти билеты, пусть и по льготной цене? Или лучше, чтобы трибуны были пустыми?

С этим вопросом мы обратились в компанию «Тикетпро» — к официальному билетному оператору. Специалист Ольга Крупкевич пояснила, что церемония закрытия вызывает большой ажиотаж и билетов, рассчитанных для людей с инвалидностью, уже нет. Представитель Дирекции Европейских игр подтвердила, что на закрытие квоту увеличили, и все места уже раскупили, поэтому организаторы сейчас вынуждены отказывать людям с инвалидностью, предлагая им обычные билеты. В продаже остались места по 70, 110 и 150 рублей.

— Церемонию открытия Игр посетило около 50 человек с инвалидностью, на церемонии закрытия будет в два-три раза больше человек, — заявила представитель дирекции. — Свободными остались верхние ярусы — 25−27 ряды, не думаю, что человеку с инвалидностью такой вариант подойдет, но мы готовы рассмотреть повторно индивидуальные заявки. Для этого нужно заполнить форму на сайте билетного оператора.

Евгений говорит, что и он, и друзья готовы купить билеты и на 25, и на 27 ряд. В его компании нет колясочников, инвалидность у ребят по зрению, слуху, то есть подняться на верхние ярусы они могут. Главное — попасть на церемонию, ведь купить билеты за полную стоимость с учетом невысокого дохода они не могут.

— Везде рассказывали, что людям с инвалидностью на Европейских играх будут рады, что предложат билеты по льготной цене, но на практике совсем другое отношение, — говорит собеседник. — Я волонтером хотел быть — отказали. На закрытие хотел попасть — отказали. Ведь есть пустые места. Почему бы их не продать пусть и по льготной цене, хоть какие-то деньги выручат, чем просто места будут пустовать?