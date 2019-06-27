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Прощание с Лесиком, концерт «Без билета», волынка и велоквест. Как провести эти выходные в Гомеле

28.06.2019 18:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если в этот уикенд вы планируете остаться в Гомеле, то… правильно сделаете. Потому что, во-первых, на даче холодно, а во-вторых, посмотрите, сколько всего интересного будет происходить.


Фото: Дарья Бурякина

Закрытие II Европейских игр

В день закрытия II Европейских игр гомельчан и гостей города ждет много интересных сюрпризов, в том числе выступления групп «Стары фальварак», Blgn&Mirex, Jollywood. Хедлайнер вечера — белорусский коллектив «Без Билета».

Где: площадка у Ледового дворца

Когда: 30 июня в 19.00.

Почем: бесплатно

Концерт средневековой музыки от группы «Карамор»


Фото: planetabelarus.by

На концерте прозвучат произведения IV—XV веков. Если вы любите звук волынки и историческую реконструкцию, то это событие для вас.

Где: 29 июня в 19.00

Когда: Музей истории города Гомеля (Охотничий домик)

Почем: 5 рублей

Велоквест «Крутим педали»


Сообщество «ВелоГомель» в эти выходные снова приглашает в дорогу. Велоквест совместит в себе элементы логической игры и спортивного состязания. Участникам необходимо искать и отмечать на карте зашифрованные места, решать задачи на логику, знакомиться с новыми людьми и неизвестными сторонами города. Победит тот, кто первым достигнет финиша.

Где: в 10.45 сбор в кафе «Всё готово» (ул. Катунина, 7)

Когда: 29 июня

Почем: бесплатно

 
Теги: Гомель
 
 
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Если в этот уикенд вы планируете остаться в Гомеле, то… правильно сделаете. Потому что, во-первых, на даче холодно, а во-вторых, посмотрите, сколько всего...
 
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