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Прощание с Лесиком, концерт «Без билета», волынка и велоквест. Как провести эти выходные в Гомеле
28.06.2019 18:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если в этот уикенд вы планируете остаться в Гомеле, то… правильно сделаете. Потому что, во-первых, на даче холодно, а во-вторых, посмотрите, сколько всего интересного будет происходить.
Закрытие II Европейских игр
В день закрытия II Европейских игр гомельчан и гостей города ждет много интересных сюрпризов, в том числе выступления групп «Стары фальварак», Blgn&Mirex, Jollywood. Хедлайнер вечера — белорусский коллектив «Без Билета».
Где: площадка у Ледового дворца
Когда: 30 июня в 19.00.
Почем: бесплатно
Концерт средневековой музыки от группы «Карамор»
На концерте прозвучат произведения IV—XV веков. Если вы любите звук волынки и историческую реконструкцию, то это событие для вас.
Где: 29 июня в 19.00
Когда: Музей истории города Гомеля (Охотничий домик)
Почем: 5 рублей
Велоквест «Крутим педали»
Сообщество «ВелоГомель» в эти выходные снова приглашает в дорогу. Велоквест совместит в себе элементы логической игры и спортивного состязания. Участникам необходимо искать и отмечать на карте зашифрованные места, решать задачи на логику, знакомиться с новыми людьми и неизвестными сторонами города. Победит тот, кто первым достигнет финиша.
Где: в 10.45 сбор в кафе «Всё готово» (ул. Катунина, 7)
Когда: 29 июня
Почем: бесплатно
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Если в этот уикенд вы планируете остаться в Гомеле, то… правильно сделаете. Потому что, во-первых, на даче холодно, а во-вторых, посмотрите, сколько всего...
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