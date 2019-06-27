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“TUT.BY скатился на дно”. Активисты возмущены статьей в поддержку аккумуляторного завода в Бресте

28.06.2019 — Новости Общества | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

“TUT.BY скатился на дно”. Активисты возмущены статьей в поддержку аккумуляторного завода в Бресте
Как сказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, «аккумуляторный завод — самый большой геморрой для города». И с этим сложно не согласиться. Ситуация с аккумуляторным заводом зашла в тупик: все три стороны конфликта не понимают друг друга.

С одной стороны – активисты, выступающие против организации опасного для окружающей среды производства (при изготовлении аккумуляторов используется свинец), которое негативно скажется на их здоровье.

С другой – власти города, которые сначала дают разрешение на строительство завода, а потом останавливают его прямо перед вводом в эксплуатацию “до устранения выявленных нарушений”.

С третьей – руководство завода, которое, кажется, вообще ничего не понимает. Ведь было общественное обсуждение и никто против не выступал. В свою очередь власти выделили место под строительство и дали разрешение на стройку… А сейчас, оказывается, и люди против, и место не то.

Да и после публикации 18 июня на TUT.BY статьи “Руководство АКБ: Ждем от властей список конкретных нарушений, чтобы устранить их и запустить завод” совсем думается, что руководство завода – это “белые и пушистые бизнесмены, которых прям вдоль и поперек оклеветали”.

Публикация на крупнейшем белорусском портале вызвала некоторое возмущение в соцсетях.

Liuda Nik (Facebook):
“Заказны рэпартаж. Ганьба тутбаю”.

Житель Бреста (ВКонтакте):
“Статья от троллей для троллей. Просто перестала уважать tut.byза такие статьи, в один момент скатились на дно”.

Сообщество “Брест против свинца” (ВКонтакте):
“Просто Александр Ворон (замдиректора Лемешевского) и Александр Чекан (до недавнего времени генеральный директор tut.by) закадычные друзья. Вот один и попросил, наверное, другого поспособствовать, чтобы такая новость попала надолго на главную страницу tut.by. Простое кумовство – не более того”.

SPEKTR.BY связался с активистами из Бреста (сообщество “Брест против свинца” во ВКонтакте), выступающими против строительства завода:

«Мы считаем, что данная статься была заказной и содержит недостоверную информацию.  Наши ребята связались с тутбаем и просили опубликовать опровержение, как того требует закон о СМИ, но им отказали».

«По поводу недостоверной информации. У нас есть ответ от облисполкома, где четко говорится, что на данный момент есть превышения по 8 источникам из 18 (а не по 1 из 22)», – говорят активисты.


“TUT.BY скатился на дно”. Активисты возмущены статьей в поддержку аккумуляторного завода в Бресте

Скриншот ВКонтакте

Одна из жительниц Бреста прокомментировала SPEKTR.BY публикацию на tut.by (на условиях анонимности):

«Я обычный житель Бреста, который следит за информацией. Мне всегда казалось, что tut на стороне правды, но эта статья меня, мягко сказать, удивила. Ни о какой объективности здесь речь идти не может, статья в выгодном свете показывает мнение одной из сторон. Очевидно, что тролли знали о времени выхода статьи, так как большинство первых комментариев выступают в защиту завода. Под статьей со словами Рогачука они присоединились позже»

Если рассматривать статью на tut.by как PR-текст, то проделана филигранная и профессиональная работа без прямого навязывания. Завоеванной лояльной аудитории портала, у которой сформировалась привычка доверия в отношении бренда, подсунули (но это не точно 

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Как сказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, «аккумуляторный завод — самый большой геморрой для города». И с этим сложно не
 
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