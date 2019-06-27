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В Минске осужден солдат, который во время отпуска отправился воевать в Украину

28.06.2019 19:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский областной суд вынес приговор военнослужащему, который не вернулся в часть после отпуска и вместо этого поехал в Украину воевать. Об этом сообщает областная прокуратура.

Фигурант — 25-летний житель Солигорска. По версии следствия, еще до призыва мужчина изучал возможность уехать воевать в соседнюю страну. Потом был призван на срочную службу.

«Находясь в отпуске, после просмотра очередных видеороликов с мест вооруженного конфликта, принял решение не возвращаться в войсковую часть из отпуска и отправиться в Украину с целью вступить в воинское формирование одной из противоборствующих сторон», — рассказал прокурор отдела прокуратуры Минской области Юрий Козубовский.

События происходили в октябре 2018 года. Парень собирался воевать на стороне одной из самопровозглашенных республик Донбасса.

Понимая последствия, солдат не собирался возвращаться на родину. Денег на поездку не было, поэтому в салоне связи он купил в рассрочку мобильный телефон и в тот же день продал, чтобы выручить деньги. А назавтра уехал в Украину.

Однако он так и не вступил в ряды вооруженного формированияя, так как был задержан сотрудниками СБУ. В итоге белоруса судили на родине по статьям о дезертирстве, покушении на участие в вооруженном формировании в иностранном государстве и мошенничестве.

Приговор — 5 лет лишения свободы и лишение звания «ефрейтор». Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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