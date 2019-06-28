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Джип-фест, йога и день рождения агроусадьбы Стулы. Где провести выходные в Бресте и не только

28.06.2019 23:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные можно сходить на фестиваль йоги, посетить съезд внедорожников и сгонять в Пружанский район на день рождения агроусадьбы «Стулы».


Фото: Евгений Дударев

Что: Международный фестиваль внедорожников

Где: площадка за деревней Мухавец

Когда: 28−30 июня

Фестиваль «Брест Джип Фест» порадует гостей музыкальной программой, стрит-фудом, конкурсами для внедорожников и не только. В субботу пройдут дюнная гонка, конкурс кваса, преодоление препятствий, дискотека. На воскресенье запланированы гонка-преследование, парные заезды и битва монстров.


Что: Фестиваль йоги

Где: Легкоатлетический манеж

Когда: 29−30 июня

Международный фестиваль йоги объединяет тысячи людей, цель которых — быть здоровыми. В программе — презентации разных направлений практики йоги и здорового образа жизни ведущими инструкторами нашего города, а также приглашенными мастерами из разных городов и стран мира. Мастер-классы будут проходить в трех тематических зонах. Также будет действовать площадка для детей.


Что: день рождения агроусадьбы «Стулы»

Где: Пружанский район, агроусадьба «Стулы» (36 км от Пружан)

Когда: 29 июня

В эту субботу свой пятый день рождения празднует агроусадьба «Стулы». В программе выставка картин, презентация работ гончаров, знакомство с семейным театром батлейки, выставка-продажа мастеров-ремесленников, мастер-классы и угощение традиционными блюдами.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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В предстоящие выходные можно сходить на фестиваль йоги, заехать на съезд внедорожников и сгонять в Пружанский район на день рождения агроусадьбы «Стулы».
 
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