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Джип-фест, йога и день рождения агроусадьбы Стулы. Где провести выходные в Бресте и не только
28.06.2019 23:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные можно сходить на фестиваль йоги, посетить съезд внедорожников и сгонять в Пружанский район на день рождения агроусадьбы «Стулы».
Что: Международный фестиваль внедорожников
Где:
Когда: 28−30 июня
Фестиваль «Брест Джип Фест» порадует гостей музыкальной программой, стрит-фудом, конкурсами для внедорожников и не только. В субботу пройдут дюнная гонка, конкурс кваса, преодоление препятствий, дискотека. На воскресенье запланированы гонка-преследование, парные заезды и битва монстров.
Что: Фестиваль йоги
Где: Легкоатлетический манеж
Когда: 29−30 июня
Международный фестиваль йоги объединяет тысячи людей, цель которых — быть здоровыми. В программе — презентации разных направлений практики йоги и здорового образа жизни ведущими инструкторами нашего города, а также приглашенными мастерами из разных городов и стран мира. Мастер-классы будут проходить в трех тематических зонах. Также будет действовать площадка для детей.
Что: день рождения
Где: Пружанский район, агроусадьба «Стулы» (36 км от Пружан)
Когда: 29 июня
В эту субботу свой пятый день рождения празднует агроусадьба «Стулы». В программе выставка картин, презентация работ гончаров, знакомство с семейным театром батлейки, выставка-продажа мастеров-ремесленников, мастер-классы и угощение традиционными блюдами.
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В предстоящие выходные можно сходить на фестиваль йоги, заехать на съезд внедорожников и сгонять в Пружанский район на день рождения агроусадьбы «Стулы».
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