Мыльные пузыри, классика и рок. Куда пойти в Гродно (и не только) в последние выходные июня

Источник материала: Tut.by

В последние выходные июня в Гродно можно будет сходить на праздник мыльных пузырей, посетить арт-пикник и послушать классическую музыку. А еще съездить в Мир, где можно будет оторваться под рок, или в Новогрудок, где около замка покажут файер-шоу и выступят кавер-группы.

«АРТ-пикник» в Каролино

Где: агроусадьба «Каролинский фольварк Тизенгауза» Когда: 30 июня, 17.00−23.00 Сколько: 20 рублей

Фольварк Тизенгауза приглашает всех любителей музыки в гости. Здесь открывается музыкально-туристический сезон «АРТ-пикник в Каролино». Обещают концерт Beach Boogie Band, молодежной кавер-группы К-121, кавер-бенда FairРlay и гостей из Филадельфии — рок-группы WL (WhiskeyLogic). Кстати, эти же группы выступят 29 июня в Мире.

Добраться в Каролино можно на рейсовом автобусе № 35 и маршрутке № 4 до озера Юбилейное. На остановке с 16.00 будут ждать микроавтобусы с логотипом «АРТ-пикник».



Фото: ru.delfi.lt

Концерт струнного квинтета «Серенада»

Где: внутренний дворик Музея истории религии Когда: 29 июня, 19.00 Сколько: 14 рублей

В Гродно выступит первый состав белорусского театра оперы и балета. Музыканты исполнят в оригинальной обработке произведения Гершвина, Миллера, Манчини, Пьяццоллы, Бабаджаняна, а также музыку из известных фильмов.

Фестиваль мыльных пузырей

Где: санаторий «Неман-72» (ул. Санаторная, 23) Когда: 29 июня, с 10.00 Сколько: бесплатно

В программе фестиваля: массовый запуск мыльных пузырей, бампербол, жареное мороженое, катание на лошадях, интерактивные площадки, мастер-классы, аквагрим, концерт, контактный зоопарк и эстафета на самокатах.





Вечер на Новогрудском замке

Где: Новогрудок, замковая гора Когда: 30 июня, 19.00−23.00 Сколько: билет для взрослых — 5 рублей, для детей с 4 до 14 лет — 3 рубля, дети до трех лет — бесплатно

В программе: мастер-класс по традиционно-бытовым танцам, кавер-марафон, шоу светящихся шаров, файер-шоу, игровая зона для детей и фудкорт.



Фото: Алексей Шота, TUT.BY

Концерт рок-музыки в Мирском замке ROCK-MIR

Где: Мирский замок Когда: 29 июня, 20.00 Сколько: 20 рублей

Рок-концерт состоится во внутреннем дворике Мирского замка. В музыкальной программе выступления BeachBoogieBand, К-121 и рок-группы из Филадельфии — WL (WhiskeyLogic).

Кавер-бенд BeachBoogieBand в 2018 году вошел в десятку лучших кавер-бендов Беларуси в ежегодной национальной премии Cover King. Играют в стилях поп-рок, рок-н-ролл, рок, ретро. Американская рок-группа WL — коллектив, который играет мелодии из 60-х годов прошлого века и вспоминает музыку 90-х годов.