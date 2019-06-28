ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мыльные пузыри, классика и рок. Куда пойти в Гродно (и не только) в последние выходные июня

28.06.2019 22:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В последние выходные июня в Гродно можно будет сходить на праздник мыльных пузырей, посетить арт-пикник и послушать классическую музыку. А еще съездить в Мир, где можно будет оторваться под рок, или в Новогрудок, где около замка покажут файер-шоу и выступят кавер-группы.

«АРТ-пикник» в Каролино

Где: агроусадьба «Каролинский фольварк Тизенгауза»

Когда: 30 июня, 17.00−23.00

Сколько: 20 рублей

Фольварк Тизенгауза приглашает всех любителей музыки в гости. Здесь открывается музыкально-туристический сезон «АРТ-пикник в Каролино». Обещают концерт Beach Boogie Band, молодежной кавер-группы К-121, кавер-бенда FairРlay и гостей из Филадельфии — рок-группы WL (WhiskeyLogic). Кстати, эти же группы выступят 29 июня в Мире.

Добраться в Каролино можно на рейсовом автобусе № 35 и маршрутке № 4 до озера Юбилейное. На остановке с 16.00 будут ждать микроавтобусы с логотипом «АРТ-пикник».


Фото: ru.delfi.lt

Концерт струнного квинтета «Серенада»

Где: внутренний дворик Музея истории религии

Когда: 29 июня, 19.00

Сколько: 14 рублей

В Гродно выступит первый состав белорусского театра оперы и балета. Музыканты исполнят в оригинальной обработке произведения Гершвина, Миллера, Манчини, Пьяццоллы, Бабаджаняна, а также музыку из известных фильмов.

Фестиваль мыльных пузырей

Где: санаторий «Неман-72» (ул. Санаторная, 23)

Когда: 29 июня, с 10.00

Сколько: бесплатно

В программе фестиваля: массовый запуск мыльных пузырей, бампербол, жареное мороженое, катание на лошадях, интерактивные площадки, мастер-классы, аквагрим, концерт, контактный зоопарк и эстафета на самокатах.


Вечер на Новогрудском замке

Где: Новогрудок, замковая гора

Когда: 30 июня, 19.00−23.00

Сколько: билет для взрослых — 5 рублей, для детей с 4 до 14 лет — 3 рубля, дети до трех лет — бесплатно

В программе: мастер-класс по традиционно-бытовым танцам, кавер-марафон, шоу светящихся шаров, файер-шоу, игровая зона для детей и фудкорт.


Фото: Алексей Шота, TUT.BY

Концерт рок-музыки в Мирском замке ROCK-MIR

Где: Мирский замок

Когда: 29 июня, 20.00

Сколько: 20 рублей

Рок-концерт состоится во внутреннем дворике Мирского замка. В музыкальной программе выступления BeachBoogieBand, К-121 и рок-группы из Филадельфии — WL (WhiskeyLogic).

Кавер-бенд BeachBoogieBand в 2018 году вошел в десятку лучших кавер-бендов Беларуси в ежегодной национальной премии Cover King. Играют в стилях поп-рок, рок-н-ролл, рок, ретро. Американская рок-группа WL — коллектив, который играет мелодии из 60-х годов прошлого века и вспоминает музыку 90-х годов.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последние выходные июня в Гродно можно будет сходить на праздник мыльных пузырей, посетить арт-пикник и послушать классическую музыку. А еще съездить в Мир, где...
 
Новости дня
Новости общества
 
Полсотни самолетов и вертолетов в небе над Минском. Как готовится к параду белорусская авиация
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика