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Мыльные пузыри, классика и рок. Куда пойти в Гродно (и не только) в последние выходные июня
28.06.2019 22:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последние выходные июня в Гродно можно будет сходить на праздник мыльных пузырей, посетить арт-пикник и послушать классическую музыку. А еще съездить в Мир, где можно будет оторваться под рок, или в Новогрудок, где около замка покажут файер-шоу и выступят кавер-группы.
«АРТ-пикник» в Каролино
Фольварк Тизенгауза приглашает всех любителей музыки в гости. Здесь открывается музыкально-туристический сезон «АРТ-пикник в Каролино». Обещают концерт Beach Boogie Band, молодежной кавер-группы К-121, кавер-бенда FairРlay и гостей из Филадельфии — рок-группы WL (WhiskeyLogic). Кстати, эти же группы выступят 29 июня в Мире.
Добраться в Каролино можно на рейсовом автобусе № 35 и маршрутке № 4 до озера Юбилейное. На остановке с 16.00 будут ждать микроавтобусы с логотипом «АРТ-пикник».
Концерт струнного квинтета «Серенада»
В Гродно выступит первый состав белорусского театра оперы и балета. Музыканты исполнят в оригинальной обработке произведения Гершвина, Миллера, Манчини, Пьяццоллы, Бабаджаняна, а также музыку из известных фильмов.
Фестиваль мыльных пузырей
В программе фестиваля: массовый запуск мыльных пузырей, бампербол, жареное мороженое, катание на лошадях, интерактивные площадки, мастер-классы, аквагрим, концерт, контактный зоопарк и эстафета на самокатах.
Вечер на Новогрудском замке
В программе: мастер-класс по традиционно-бытовым танцам, кавер-марафон, шоу светящихся шаров, файер-шоу, игровая зона для детей и фудкорт.
Концерт рок-музыки в Мирском замке ROCK-MIR
Рок-концерт состоится во внутреннем дворике Мирского замка. В музыкальной программе выступления BeachBoogieBand, К-121 и рок-группы из Филадельфии — WL (WhiskeyLogic).
Кавер-бенд BeachBoogieBand в 2018 году вошел в десятку лучших кавер-бендов Беларуси в ежегодной национальной премии Cover King. Играют в стилях поп-рок, рок-н-ролл, рок, ретро. Американская рок-группа WL — коллектив, который играет мелодии из 60-х годов прошлого века и вспоминает музыку 90-х годов.
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В последние выходные июня в Гродно можно будет сходить на праздник мыльных пузырей, посетить арт-пикник и послушать классическую музыку. А еще съездить в Мир, где...
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