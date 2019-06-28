Полсотни самолетов и вертолетов в небе над Минском. Как готовится к параду белорусская авиация

Источник материала: Tut.by

Самолеты над городом в разгар июньской жары давно стали брендом Минска. Репетиции парада на День независимости, танки на улицах и боевая авиация в небе привычны столице давно. Пока в Беларуси проходят II Европейские игры, военные продолжают подготовку к параду в честь Дня независимости незаметно для гостей. Исключением стало 28 июня, когда над центром города пролетело около пятидесяти боевых вертолетов и самолетов. Фотослужба TUT.BY наблюдала за тренировками авиации всю неделю.



МиГ-29 взлетает с аэродрома «Мачулищи» во время тренировки. ​ Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY ​

Белорусские военные летчики демонстрировали свое мастерство во время подготовки к авиационному параду 3 Июля.



Ил-76 заходит на посадку на аэродром «Мачулищи». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Як-130 и Ан-26 пролетают над Минском во время репетиции воздушной части парада 28 июня 2019 года. Фото: Сергей Балай, TUT.BY





В боевом порядке над Минском прошло чуть менее полусотни самолетов и вертолетов. Фотослужба TUT.BY понаблюдала за подготовкой авиационной части парада, которая проходила над Заславским водохранилищем, на аэродроме «Мачулищи» и над Минском.



Дневная тренировка 28 июня проходила при сильном ветре. Фото: Сергей Балай, TUT.BY



Авиация пролетает над центром Минска около 10 минут. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во время воздушного парада над Минском пролетят учебно-боевые самолеты Л-39 и Як-130, вертолеты Ми-8МТВ5 и Ми-24, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26. Как стало известно TUT.BY, максимальная высота, на которой пройдет авиация на параде, будет около 250 метров. Мы наблюдали за пролетом военной авиации с крыши гостиницы «Беларусь» во время первой репетиции над центром города. В понедельник, 1 июля, репетиция воздушного парада повторится с участием ВКС России. А увидеть «чистовик» полетов можно будет вечером 3 июля.



Штурмовики Су-25. ​​Фото: Сергей Балай, TUT.BY



МиГ-29 над Заславским водохранилищем. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Репетиция воздушного парада прошла 24 июня над Заславским водохранилищем. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Ка-52 ВКС России взлетает с аэродрома «Мачулищи». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



МиГ-29 на взлете. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Пилотажная группа «Белая Русь». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



МиГ-29 после приземления на аэродроме «Мачулищи». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY







Увидеть полную версию авиационной части парада минчане смогут вечером 1 июля и на параде в День независимости 3 июля 2019 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY