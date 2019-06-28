Полсотни самолетов и вертолетов в небе над Минском. Как готовится к параду белорусская авиация

Самолеты над городом в разгар июньской жары давно стали брендом Минска. Репетиции парада на День независимости, танки на улицах и боевая авиация в небе привычны столице давно. Пока в Беларуси проходят II Европейские игры, военные продолжают подготовку к параду в честь Дня независимости незаметно для гостей. Исключением стало 28 июня, когда над центром города пролетело около пятидесяти боевых вертолетов и самолетов. Фотослужба TUT.BY наблюдала за тренировками авиации всю неделю.
Белорусские военные летчики демонстрировали свое мастерство во время подготовки к авиационному параду 3 Июля.
В боевом порядке над Минском прошло чуть менее полусотни самолетов и вертолетов. Фотослужба TUT.BY понаблюдала за подготовкой авиационной части парада, которая проходила над Заславским водохранилищем, на аэродроме «Мачулищи» и над Минском.
Во время воздушного парада над Минском пролетят учебно-боевые самолеты Л-39 и Як-130, вертолеты Ми-8МТВ5 и Ми-24, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26. Как стало известно TUT.BY, максимальная высота, на которой пройдет авиация на параде, будет около 250 метров. Мы наблюдали за пролетом военной авиации с крыши гостиницы «Беларусь» во время первой репетиции над центром города. В понедельник, 1 июля, репетиция воздушного парада повторится с участием ВКС России. А увидеть «чистовик» полетов можно будет вечером 3 июля.