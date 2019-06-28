ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полсотни самолетов и вертолетов в небе над Минском. Как готовится к параду белорусская авиация

28.06.2019 22:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Самолеты над городом в разгар июньской жары давно стали брендом Минска. Репетиции парада на День независимости, танки на улицах и боевая авиация в небе привычны столице давно. Пока в Беларуси проходят II Европейские игры, военные продолжают подготовку к параду в честь Дня независимости незаметно для гостей. Исключением стало 28 июня, когда над центром города пролетело около пятидесяти боевых вертолетов и самолетов. Фотослужба TUT.BY наблюдала за тренировками авиации всю неделю.


МиГ-29 взлетает с аэродрома «Мачулищи» во время тренировки. ​ Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY ​

Белорусские военные летчики демонстрировали свое мастерство во время подготовки к авиационному параду 3 Июля.


Ил-76 заходит на посадку на аэродром «Мачулищи». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Як-130 и Ан-26 пролетают над Минском во время репетиции воздушной части парада 28 июня 2019 года. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В боевом порядке над Минском прошло чуть менее полусотни самолетов и вертолетов. Фотослужба TUT.BY понаблюдала за подготовкой авиационной части парада, которая проходила над Заславским водохранилищем, на аэродроме «Мачулищи» и над Минском.


Дневная тренировка 28 июня проходила при сильном ветре. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Авиация пролетает над центром Минска около 10 минут. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во время воздушного парада над Минском пролетят учебно-боевые самолеты Л-39 и Як-130, вертолеты Ми-8МТВ5 и Ми-24, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26. Как стало известно TUT.BY, максимальная высота, на которой пройдет авиация на параде, будет около 250 метров. Мы наблюдали за пролетом военной авиации с крыши гостиницы «Беларусь» во время первой репетиции над центром города. В понедельник, 1 июля, репетиция воздушного парада повторится с участием ВКС России. А увидеть «чистовик» полетов можно будет вечером 3 июля.


Штурмовики Су-25. ​​Фото: Сергей Балай, TUT.BY

МиГ-29 над Заславским водохранилищем. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Репетиция воздушного парада прошла 24 июня над Заславским водохранилищем. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ка-52 ВКС России взлетает с аэродрома «Мачулищи». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

МиГ-29 на взлете. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пилотажная группа «Белая Русь». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

МиГ-29 после приземления на аэродроме «Мачулищи». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY


Увидеть полную версию авиационной части парада минчане смогут вечером 1 июля и на параде в День независимости 3 июля 2019 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
На Витебщине осудили двух человек за убийство женщины ради квартиры. Ее похоронили заживо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика