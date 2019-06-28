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На Витебщине осудили двух человек за убийство женщины ради квартиры. Ее похоронили заживо
28.06.2019 21:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
28 июня Витебский областной суд в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело об убийстве женщины в Лиозненском районе,
Обвиняемые 21-летний мужчина и 24-летняя женщина признаны виновными в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, из корыстных побуждений, группой лиц. Мужчину по совокупности преступлений (убийство, злостное хулиганство, грабеж, изготовление порнографии и др.) осудили на 22 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и штрафом 980 рублей. Женщину приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима и конфискации всего имущества. С них также будет взыскана в солидарном порядке компенсация морального вреда в пользу двух потерпевших — по 36 000 рублей каждому.
Еще двое обвиняемых, проходящих по делу, — 24-летние мужчина и женщина. Обвиняемую за изготовление и распространение порнографических материалов и злостное хулиганство осудили на три года лишения свободы с отсрочкой наказания на два года. Мужчина получил штраф в размере 110 базовых величин.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законном порядке.
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28 июня Витебский областной суд в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело об убийстве женщины в Лиозненском районе.
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