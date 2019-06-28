На Витебщине осудили двух человек за убийство женщины ради квартиры. Ее похоронили заживо

Источник материала: Tut.by

28 июня Витебский областной суд в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело об убийстве женщины в Лиозненском районе, сообщает пресс-служба Верховного суда. В сентябре прошлого года тело 28-летней витеблянки нашли в лесу.

Следователи выяснили , что женщина отдыхала в своей квартире со знакомыми, а после застолья отправилась в лес с двумя из них, мужчиной и женщиной. Эксперты заявили, что женщину похоронили заживо. Обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах были предъявлены 21-летнему мужчине (ранее судимому за угон машины) и 24-летней женщине. Всего по делу были задержаны четыре человека. Следствие изначально предполагало, что мотивом убийства было желание завладеть квартирой женщины, — и предположение подтвердилось: обвиняемый рассчитывал сдавать чужое жилье внаем и после смерти хозяйки даже разместил соответствующее объявление на специализированном сайте.

Обвиняемые 21-летний мужчина и 24-летняя женщина признаны виновными в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, из корыстных побуждений, группой лиц. Мужчину по совокупности преступлений (убийство, злостное хулиганство, грабеж, изготовление порнографии и др.) осудили на 22 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и штрафом 980 рублей. Женщину приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима и конфискации всего имущества. С них также будет взыскана в солидарном порядке компенсация морального вреда в пользу двух потерпевших — по 36 000 рублей каждому.

Еще двое обвиняемых, проходящих по делу, — 24-летние мужчина и женщина. Обвиняемую за изготовление и распространение порнографических материалов и злостное хулиганство осудили на три года лишения свободы с отсрочкой наказания на два года. Мужчина получил штраф в размере 110 базовых величин.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законном порядке.