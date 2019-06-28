ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске открыта мастерская по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов

29.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Пинске открыта мастерская по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов
Событие, которое по праву можно назвать знаковым и важным не только для Пинска, но и в целом для страны –  19 июня в столице Полесья была открыта мастерская по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов. Мастерская разместилась в одном из помещений Пинского государственного профессионального лицея строителей. Оно было безвозмездно передано мастеру Руслану Макаревичу, который своими руками изготавливает и ремонтирует балалайки и домры.


В Пинске открыта мастерская по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов
В Пинске открыта мастерская по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов
В Пинске открыта мастерская по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов
Предыстория этой хорошей новости такова – в сентябре 2018 года Руслан Макаревич представлял свои работы в Минске, на выставке. На музыкальные инструменты, которые делает пинский мастер, обратил внимание Президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что необходимо производить инструменты в большем количестве, ведь потребность в них испытывают многие музыкальные школы и колледжи искусств по всей республике, народные коллективы, а также профессиональные музыканты. Тем более, своего производства в стране нет, а те балалайки и домры, которые остались с советского времени, требуют серьезной реставрации. По итогам встречи Президент поручил властям оказать поддержку  пинчанину и предоставить ему площади для работы.


В Пинске открыта мастерская по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов
В Пинске открыта мастерская по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов
Нужно отметить, что реставрацией и изготовлением музыкальных инструментов (в основном – струнных народных) Руслан Макаревич занимается уже давно, с 1992 года. По крупицам, шаг за шагом, он накапливал неоценимый опыт в этом непростом деле. В 1993 году сделал свой первый музыкальный инструмент – балалайку прима. С тех пор мастер создал более 50 музыкальных инструментов, выполнял сложные ремонты, реставрации и реконструкции балалаек, домр, а также скрипок, виолончелей, контрабасов, мандолин, гитар. Неоднократно принимал участие в выставках музыкальных инструментов.

– Теперь у меня есть все возможности для творчества, ведь в домашних условиях работать было очень сложно – получалось сделать не более 10 инструментов в год. Очень признателен всем, благодаря кому это событие состоялось, я не мог и мечтать о том, что у меня будет собственная мастерская! Свой опыт и знания буду передавать ученикам, молодежи, ведь Президент во время нашего разговора сказал о том, что главное – создать школу по обучению этому ремеслу, – поделился эмоциями Руслан Макаревич.

В Пинске открыта мастерская по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов
В Пинске открыта мастерская по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов
 В Пинске открыта мастерская по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов
Сегодня в просторном помещении мастерской уже размещены некоторые необходимые для работы станки, материалы, заготовки инструментов. Вместе с коллегой – мастером по изготовлению гитар Николаем Ярмольчуком – Руслан Макаревич будет выполнять заявки по изготовлению и ремонту инструментов, которые уже поступают из организаций и учреждений практически со всех областей республики, а также от граждан в частном порядке. В планах – наладить производство электрогитар, электродомр, ударных инструментов.

На торжественном открытии мастерской начальник управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк подчеркнул, что поручение Президента по организации производства и ремонта балалаек и домр в Пинске стало хорошим импульсом для того, чтобы пойти по пути насыщения инструментами музыкальных учреждений образования и культуры. А сегодня ситуация такова: около 80 процентов музыкальных инструментов только в Брестской области требуют ремонта и обновления. Так что можно не сомневаться в том, что талант и золотые руки наших полесских мастеров будут востребованы.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В Ивацевичском районе пропавшая пенсионерка сама вышла из леса на следующее утро
Участки для строительства частных жилых домов в Домашицах выставлены на аукцион »
Новости дня
Новости общества
 
Отсрочки, амнистия, стройка на месте аэропорта, передача пленных и стоимость бензина - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика