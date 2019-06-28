В Пинске открыта мастерская по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов

Источник материала: Полесская правда



Событие, которое по праву можно назвать знаковым и важным не только для Пинска, но и в целом для страны – 19 июня в столице Полесья была открыта мастерская по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов. Мастерская разместилась в одном из помещений Пинского государственного профессионального лицея строителей. Оно было безвозмездно передано мастеру Руслану Макаревичу, который своими руками изготавливает и ремонтирует балалайки и домры.













Предыстория этой хорошей новости такова – в сентябре 2018 года Руслан Макаревич представлял свои работы в Минске, на выставке. На музыкальные инструменты, которые делает пинский мастер, обратил внимание Президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что необходимо производить инструменты в большем количестве, ведь потребность в них испытывают многие музыкальные школы и колледжи искусств по всей республике, народные коллективы, а также профессиональные музыканты. Тем более, своего производства в стране нет, а те балалайки и домры, которые остались с советского времени, требуют серьезной реставрации. По итогам встречи Президент поручил властям оказать поддержку пинчанину и предоставить ему площади для работы.









Нужно отметить, что реставрацией и изготовлением музыкальных инструментов (в основном – струнных народных) Руслан Макаревич занимается уже давно, с 1992 года. По крупицам, шаг за шагом, он накапливал неоценимый опыт в этом непростом деле. В 1993 году сделал свой первый музыкальный инструмент – балалайку прима. С тех пор мастер создал более 50 музыкальных инструментов, выполнял сложные ремонты, реставрации и реконструкции балалаек, домр, а также скрипок, виолончелей, контрабасов, мандолин, гитар. Неоднократно принимал участие в выставках музыкальных инструментов.

– Теперь у меня есть все возможности для творчества, ведь в домашних условиях работать было очень сложно – получалось сделать не более 10 инструментов в год. Очень признателен всем, благодаря кому это событие состоялось, я не мог и мечтать о том, что у меня будет собственная мастерская! Свой опыт и знания буду передавать ученикам, молодежи, ведь Президент во время нашего разговора сказал о том, что главное – создать школу по обучению этому ремеслу, – поделился эмоциями Руслан Макаревич.







Сегодня в просторном помещении мастерской уже размещены некоторые необходимые для работы станки, материалы, заготовки инструментов. Вместе с коллегой – мастером по изготовлению гитар Николаем Ярмольчуком – Руслан Макаревич будет выполнять заявки по изготовлению и ремонту инструментов, которые уже поступают из организаций и учреждений практически со всех областей республики, а также от граждан в частном порядке. В планах – наладить производство электрогитар, электродомр, ударных инструментов.

На торжественном открытии мастерской начальник управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк подчеркнул, что поручение Президента по организации производства и ремонта балалаек и домр в Пинске стало хорошим импульсом для того, чтобы пойти по пути насыщения инструментами музыкальных учреждений образования и культуры. А сегодня ситуация такова: около 80 процентов музыкальных инструментов только в Брестской области требуют ремонта и обновления. Так что можно не сомневаться в том, что талант и золотые руки наших полесских мастеров будут востребованы.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.