|
В Витебске скоро начнут строить еще один большой спальный микрорайон - такой же, как Билево
29.06.2019 08:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Витебска готовятся приступить к строительству нового жилого комплекса в микрорайоне Лучеса. Планируется застраивать земли возле торгового центра «Корона» на выезде из города в минском направлении. Об этом
Активное строительство в микрорайоне Лучеса начнется в ближайшее время, сообщил мэр. Здесь будет жить около 50 тысяч человек. Для сравнения: в микрорайоне Билево сегодня живет около 30 тысяч горожан (а в будущем будет 60 тысяч).
Руководитель города рассказал и о некоторых других изменениях, которые произойдут в Витебске.
— Площадь Свободы сегодня — это автостоянка, и даже нельзя ее назвать автостоянкой, так как она не отделена от проезжей части, — считает мэр. — Поэтому на площади устроят тротуары по периметру, со стороны парка имени Фрунзе здесь изменится обустройство: появятся гранитная балюстрада, цветочницы, пешеходные дорожки. В парке останется эстрада — место для выступлений, но ей придадим более современный вид.
Перемены ждут и перекресток улиц Петруся Бровки и проспекта Строителей. Здесь откроют новый подземный переход, соединят этот проспект с микрорайоном Билево.
— Эта стройка должна быть завершена к концу 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здесь будет жить около 50 тысяч человек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)