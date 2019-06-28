В Витебске скоро начнут строить еще один большой спальный микрорайон - такой же, как Билево

Источник материала: Tut.by

Власти Витебска готовятся приступить к строительству нового жилого комплекса в микрорайоне Лучеса. Планируется застраивать земли возле торгового центра «Корона» на выезде из города в минском направлении. Об этом ТРК «Витебск» рассказал председатель горисполкома Виктор Николайкин.

Активное строительство в микрорайоне Лучеса начнется в ближайшее время, сообщил мэр. Здесь будет жить около 50 тысяч человек. Для сравнения: в микрорайоне Билево сегодня живет около 30 тысяч горожан (а в будущем будет 60 тысяч).

Руководитель города рассказал и о некоторых других изменениях, которые произойдут в Витебске.

— Площадь Свободы сегодня — это автостоянка, и даже нельзя ее назвать автостоянкой, так как она не отделена от проезжей части, — считает мэр. — Поэтому на площади устроят тротуары по периметру, со стороны парка имени Фрунзе здесь изменится обустройство: появятся гранитная балюстрада, цветочницы, пешеходные дорожки. В парке останется эстрада — место для выступлений, но ей придадим более современный вид.

Перемены ждут и перекресток улиц Петруся Бровки и проспекта Строителей. Здесь откроют новый подземный переход, соединят этот проспект с микрорайоном Билево.

— Эта стройка должна быть завершена к концу 2020 года.