Отсрочки, амнистия, стройка на месте аэропорта, передача пленных и стоимость бензина - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Дождались выходных! Погода немного подкачала, но уже завра будет гораздо теплее . Хотя такая погода нам нравится больше, чем жуткая жара, во Франции вчера, например, рекорд побит — +45°C было . Кстати, у нас из-за недавней жары даже разметка поплыла . В выходные лучше не сидеть дома, а куда-нибудь сходить. Вот в Минске, например, бесплатно Тимати выступит . Выбирайте мероприятие по вкусу и проведите эти дни активно. А пока вы еще дома и пьете кофе, вспомним главные события пятницы.

ВАЖНОЕ

«Закон об отсрочках» осталось подписать только президенту страны. Вчера его обсудили и одобрили сенаторы в Совете Республики. Быстренько напомним основные изменения по этому закону: отсрочку для образования будут даваться лишь один раз; тех, кто не отслужил в армии без законных оснований, не будут брать на госслужбу, в СК, МВД, МЧС, финансовые органы КГК, ГКСЭ; тем, кому не смогли вручить повестку из-за смены места жительства, о котором не оповещен военкомат могут запретить выезд за границу.

осталось подписать только президенту страны. Вчера его сенаторы в Совете Республики. Быстренько напомним основные изменения по этому закону: отсрочку для образования будут даваться лишь один раз; тех, кто не отслужил в армии без законных оснований, не будут брать на госслужбу, в СК, МВД, МЧС, финансовые органы КГК, ГКСЭ; тем, кому не смогли вручить повестку из-за смены места жительства, о котором не оповещен военкомат могут запретить выезд за границу. Еще про службу в армии . Минобороны хочет добиться включения службы в армии в страховой стаж. Однако вчера министры труда и финансов раскритиковали эту идею . Что не так?

. Минобороны хочет добиться включения службы в армии в страховой стаж. Однако вчера министры труда и финансов . Что не так? В парламенте вчера приняли и закон «Об амнистии» . Амнистия в этом году коснется 6 тысяч человек. На свободу выйдет около 2 тысяч. Все подробности ищите в нашей заметке.

. Амнистия в этом году коснется 6 тысяч человек. На свободу выйдет около 2 тысяч. Все ищите в нашей заметке. Журналисты спросили у нового министра внутренних дел Юрия Караева, можно ли можно ли при нем будет «подходить и трогать городового». Интересно, что ответил глава ведомства ?





У силовиков возникли вопросы к сооснователю аккумуляторного завода в Бресте . По неофициальной информации, прошлой ночью силовики Бресте">задержали Виктора Лемешевского и некоторых его подчиненных. Что им инкриминируется, пока неизвестно. Главу Солигорского района отпустили под домашний арест . Олег Поскробко был задержан 17 июня по подозрению в лоббировании и незаконном вознаграждении в 2000 евро. А вот экс-директора «Тамбаза» Льва Хаютина (да-да, эта структура строила многострадальный ЖК «Аркадия» в Минске) будут судить за злоупотребление властью и халатность.

. По неофициальной информации, прошлой ночью силовики Бресте">задержали Виктора Лемешевского и некоторых его подчиненных. Что им инкриминируется, пока неизвестно. . Олег Поскробко был задержан 17 июня по подозрению в лоббировании и незаконном вознаграждении в 2000 евро. А вот Льва Хаютина (да-да, эта структура строила многострадальный ЖК «Аркадия» в Минске) за злоупотребление властью и халатность. Вице-премьер Игорь Ляшенко вчера дал прогноз по стоимости бензина через пять лет. Как думаете, сколько будем платить за литр 92-го?

через пять лет. Как думаете, за литр 92-го? У абитуриентов продолжается горячая пора , столько тестов уже сдали. Стали известны результаты ЦТ по математике . Стобалльников по этому предмету почти в три раза больше, чем по русскому.

, столько тестов уже сдали. Стали известны . Стобалльников по этому предмету почти в три раза больше, чем по русскому. Вчера в Минске передавали пленных, все случилось прямо в аэропорту. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР передали четверых пленных украинцев политику из этой страны Виктору Медведчуку.

СПОРТ

Вчера наши спортсмены завоевали немало наград на II Европейских играх. Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк завоевали золотые медали в женской борьбе . Сборная Беларуси по легкой атлетике стала серебряным призером в командном турнире. Финал состязаний прошел на стадионе «Динамо». На трибунах арены за соревнованиями наблюдал Александр Лукашенко с сыном Николаем. Велогонщица Анна Терех выиграла бронзовую медаль.





Завтра пройдет церемония закрытия II Европейских игр, а вчера мы побывали в Доме болельщиков России и узнали, кто там отдыхает . Здесь можно поиграть в виртуальной песочнице, разрисовать матрешку, потанцевать под Тиму Белорусских и народные ансамбли, поучаствовать в мастер-классе по самбо и даже сделать селфи с призерами соревнований. Кстати, на закрытие Европейских игр льготных мест для инвалидов больше нет. Об этом нам сообщили читатели. Им предложили купить билеты по 70 рублей, хотя за льготные пришлось бы отдать 11. Что говорят организаторы?

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До конца года количество гипермаркетов ProStore сократится . Такое решение приняли банки, которые уже несколько лет де-юре являются собственниками торговых центров. Кто займет место двух «Просторов»?

. Такое решение приняли банки, которые уже несколько лет де-юре являются собственниками торговых центров. Кто место двух «Просторов»? Вчера читатели пожаловались, что не могут свободно купить оральные контрацептивы . Вы тоже столкнулись с такой проблемой? Мы все выяснили для вас.

. Вы тоже столкнулись с такой проблемой? Мы для вас. Такая неприятная история произошла с одним молодым специалистом. Он утверждает, что его избил директор предприятия , прямо в кабинете. Все случилось после того, как парень заступился за коллегу, которую хотели уволить. Директор говорит, что молодой работник все выдумал. Парень тем временем дошел до профсоюзов, прокуратуры и Администрации президента.

произошла с одним молодым специалистом. Он утверждает, что его , прямо в кабинете. Все случилось после того, как парень заступился за коллегу, которую хотели уволить. Директор говорит, что молодой работник все выдумал. Парень тем временем дошел до профсоюзов, прокуратуры и Администрации президента. Вчера вынесли приговоры по резонансным делам . В Минске — по делу о конфликте в магазине , где мужчина вытолкнул пенсионера из магазина, после чего тот умер, на Витебщине — за убийство женщины ради квартиры . Ее похоронили заживо.

. В Минске — по делу о , где мужчина вытолкнул пенсионера из магазина, после чего тот умер, на Витебщине — за . Ее похоронили заживо. Не пропустите любимые рубрики «Доска позора» и «Доска почета» . Да-да, это про строительные ляпы. Хорошо, что многие из них устраняют, это радует.





Власти взялись за карты рассрочки . МАРТ усмотрел в использовании карт рассрочек нарушение прав потребителей. На товары, которые приобретаются по карте рассрочки, не положены скидки. Банки не согласны с такой постановкой вопроса. Ох, надеемся, карты не исчезнут, удобно иметь такой запасной вариант на всякий случай.

. МАРТ усмотрел в использовании карт рассрочек нарушение прав потребителей. На товары, которые приобретаются по карте рассрочки, не положены скидки. Банки с такой постановкой вопроса. Ох, надеемся, карты не исчезнут, удобно иметь такой запасной вариант на всякий случай. Вы видели масштабы стройки «Минск-Мир» ? Это тот самый комплекс, из-за которого закрыли первый минский аэропорт и где обещано много жилья — 3 млн квадратных метров (при прежнем застройщике речь шла об объеме до 4 млн метров). Еще видны остатки взлетной полосы , но домов уже стоит много.

? Это тот самый комплекс, из-за которого закрыли первый минский аэропорт и где обещано много жилья — 3 млн квадратных метров (при прежнем застройщике речь шла об объеме до 4 млн метров). Еще , но домов уже стоит много. Минчанка положила в банк 115 тысяч долларов , ее бывший муж забрал их по отозванной доверенности. Женщина утверждает, что банк допустил нарушения при выдаче 115 тысяч долларов ее бывшему супругу. В финансовой организации говорят, что они поступили правомерно, что подтверждают решения суда. Попытались разобраться .

, ее бывший муж забрал их по отозванной доверенности. Женщина утверждает, что банк допустил нарушения при выдаче 115 тысяч долларов ее бывшему супругу. В финансовой организации говорят, что они поступили правомерно, что подтверждают решения суда. Попытались . Еще два года назад каршеринг был для Беларуси какой-то непонятной экзотической штукой. Но уже сейчас в Минске работают четыре оператора. Мы встретились с руководителем самой молодой компании, чтобы узнать, зачем Минску еще одна служба и что вообще происходит на рынке каршеринга.

Все новости пятницы, 28 июня

Кстати. Обязательно посмотрите наши обалденные фотографии с репетиций военной авиации. Мы целую неделю за наблюдали, как летчики готовятся. А еще у нас для вас есть лайфхаки, как стать увереннее . Почитайте, советы хорошие.

Ваша редакция

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