ЦТ по географии пройдет сегодня в Беларуси

Источник материала: БелТА

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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по географии. На него зарегистрировались более 1,5 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Начинается ЦТ в 11.00. На экзамен в РИКЗ советуют прийти примерно за полчаса. При себе абитуриенты должны иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца или справку, которую выдает МВД в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность), гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета.

Юрий Миксюк напомнил о запрете на мобильные телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Во время ЦТ нельзя также меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий.

Следующее ЦТ, по всемирной истории (новейшее время), абитуриенты будут писать 1 июля.-0-