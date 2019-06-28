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ЦТ по географии пройдет сегодня в Беларуси
29.06.2019 09:14 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по географии. На него зарегистрировались более 1,5 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
Начинается ЦТ в 11.00. На экзамен в РИКЗ советуют прийти примерно за полчаса. При себе абитуриенты
Юрий Миксюк напомнил о запрете на мобильные телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Во время ЦТ нельзя также меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий.
Следующее ЦТ, по всемирной истории (новейшее время), абитуриенты будут писать 1 июля.-0-
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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по географии. На него зарегистрировались более 1,5 тыс. человек, сообщил...
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