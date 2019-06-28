Флорентийские мозаики и кремлевские куранты. А вы знаете, что еще есть в минском метро?

Источник материала: Tut.by

Ровно 35 лет назад в Минске запустили первую линию метро на восемь станций — от «Института культуры» до «Московской». Хрустальные светильники, мраморные стены, бронзовые скульптуры — тогда горожане спускались в подземку, будто в художественный музей. За годы она стала еще и музеем городских историй. TUT.BY прокатился по старейшим станциям метро и узнал, где в Минске каждый день дают салюты, а в любое время года растут подсолнухи.

«Институт культуры»: история народных ремесел на рушниках



Минский метрополитен считает датой открытия подземки 29 июня 1984 года. В этот день в метро проехались почетные гости. 30 июня станции заработали для всех пассажиров

Архитекторы: Виктор Ивличев, Евстафий Леонович, Валерий Очайкин, Карл Эпштейн. Художники: Валерий Чайка, Степан Котович.

Станция оставалась конечной до 2012 года, пока линию не продлили до «Петровщины».

На этапе планирования станцию хотели назвать «Московской», как и ближайшую к ней улицу, но в итоге выбор был сделан в пользу другого ориентира — тогда люди из разных уголков страны ехали работать и учиться в Минский институт культуры, который открылся в 1975 году.





— Кроме него, в то время больше никто не готовил специалистов в сфере народных традиций и промыслов, а именно им и белорусской культуре в целом посвящено оформление нашей станции, — рассказывает архитектор Виктор Ивличев. — Через купол идут 12 рушников. На их концах по обеим сторонам платформы орнамент из цветного стекла — фрагменты быта разных умельцев: гончаров, кузнецов, ткачей.







— На этой станции мы первыми в практике метростроительства в союзе применили столько стекла. Но это же подземка — вибрация от поездов очень сильная, поэтому нужно было придумать хорошее крепление, чтобы ничего не дребезжало и не падало. Вместе с художниками решили эту задачу. Как видите — лампы, орнамент, фрагменты на путевых стенах — все на месте до сих пор.

Обошлось это недешево, но на первых станциях не экономили. Авторов каждой из них еще на подготовительном этапе отправили в командировку в Ташкент, потому что там метро запустили раньше (в 1977 году), а общая конструктивная схема нашей подземки была позаимствована оттуда.





«Само название предопределило тему ее архитектурно-художественного оформления: история и расцвет культуры Советской Белоруссии. Воплощение этой темы потребовало от проектировщиков, архитекторов и художников использовать при оформлении станции такие приемы и средства, которые создали бы атмосферу торжественности и праздничности и полностью исключили ощущение подземности сооружения. Для этого сделано все возможное. Железобетонный свод перронного зала разделен декоративными тематическими вставками из литого стекла, их выполнили мастера стеклозавода „Неман“. Ближе к центру свода они заменены люстрами из хрустального стекла, отлитыми на Борисовском хрустальном заводе» («Минское метро: путеводитель», Владимир Павлович, «Полымя», 1984 год).

«Площадь Ленина»: диалог городов и эпох





Архитекторы: Юрий Градов, Леонид Левин, Виктор Бартошевич, Александр Тылевич. Художник: Вениамин Мигаль. Скульптор: Анатолий Аникейчик.

Станцию рядом с крупнейшей площадью города по-другому назвать и не могли. Возглавить авторскую группу проекта «Площадь Ленина» пригласили лауреатов Ленинской премии 1970 года за «Хатынь» — Юрия Градова и Леонида Левина.

Юрий Михайлович признается: никогда раньше об этом не рассказывал, но в проект станции заложил даже перекличку между Минском и Санкт-Петербургом, современностью и давними революционными событиями на Дворцовой площади.





— Если внимательно посмотреть на Дворцовую площадь, то можно заметить, что она вымощена квадратами. Я предложил, использовать этот мотив на перроне. Так что квадраты там появились не случайно — даже они соответствуют нашей теме, — говорит архитектор.

Шар с серпом и молотом посреди платформы — это художественная композиция «Светоч» Вениамина Мигаля.





Сейчас он кажется мрачным и однотонным, но на самом деле выполнен из разноцветного витражного стекла — просто внутри шара должна гореть лампочка, которая, видимо, давно перегорела и так и не была заменена.

Еще два художественных элемента помогают сориентироваться на станции не хуже указателей. Выход в сторону площади, сегодня уже не Ленина, а Независимости, обозначает скульптурная голова вождя революции. Непонятно, откуда и почему возникла традиция загадывать желания, держась за нос Владимира Ильича, но затерли его уже до блеска.





Надпись на памятнике: «31 октября 1905 года царские войска расстреляли безоружных рабочих, собравшихся на митинг у железнодорожного вокзала»

А перед выходом в сторону Привокзальной площади установлена другая скульптурная композиция — «1905».

— Курловский расстрел на Привокзальной площади — известное событие в истории нашего города. Мы не могли его обойти и отобразили эту тему в вестибюле — штыки, текст, тень от рабочих, которых расстреливали, падает на брусчатку, — поясняет Юрий Градов. — Там тоже раньше горела красная лампочка. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы ее заменить, и вернуть композиции прежний вид? Она же просто станет заметней и поможет людям не путаться, в какую сторону нужно выходить.

«Октябрьская»: факелы революции





Архитекторы: Юрий Вдовин, Юрий Григорьев, Евстафий Леонович. Художник: Андрей Кузнецов.

По словам Валерия Чеканова (до 1984 года главного инженера, потом до 2018 года директора ОАО «Минскметропроект»), оформление «Октябрьской» как центральной станции без всяких конкурсов поручили группе во главе с Юрием Вдовиным — архитектором из Москвы, лауреатом премии Совета Министров СССР 1977 года за проект станции «Пушкинская».

«Тематическое, идейно-художественное содержание и архитектурное построение перронного зала отражают значение Октября в истории республики, — писал его коллега Юрий Григорьев в журнале „Метрострой“ за два месяца до открытия станции. — Несколько увеличенная высота зала позволила авторам найти своеобразную форму колонны — в плане звездообразную с динамическим развитием ее в верхней части и включением в капитель светильников из литого стекла янтарного тона.





Колонны из белого мрамора в сочетании со светильниками, рельефный лаконичный орнамент потолка и пола из полированного красного гранита создают торжественность интерьера зала.

Этому способствуют два рельефных белых панно на торцевых стенах, символично отображающие тему Октябрьской революции и победу идей коммунизма».





Эта же тема продолжена и в мраморных мозаиках над выходами из метро, встроенными прямо в здания 22 и 23 по проспекту Независимости.

Их, как и пятиконечные звезды на потолке станции, светильники в виде факелов революции и панно с лозунгами «Даешь пятилетку», «Слава КПСС», «Миру мир» делал московский художник Андрей Кузнецов.







«Площадь Победы»: праздничный салют из хрусталя





Архитекторы: Константин Вязгин, Борис Ларченко, Борис Школьников. Художники: Валерий Довгало, Владимир Стельмашонок.

Из-за строительства метро поменялась форма площади Победы — вместо круглой (как она и называлась до 1958 года) стала овальной: под ней строили подземный уровень с выходами к обелиску и вечному огню, закладывали памятные капсулы. Получился целый мемориальный комплекс. Станцию оформляли как его продолжение.





— Образ станции возник из самой конструкции: колонны — это салют победы, Победа в чистом виде, ведь даже о погибших в те времена говорили тихо, — объясняет художник Валерий Довгало.

— Но при всем лаконизме решения, процесс отделки был довольно масштабным. На светильниках вверху колонн все детали сделаны из хрусталя. Под них же надо было изготовить формы, отлить их, вручную прикрепить каждый элемент, а их тут сотни. На входном эскалаторе со стороны улицы Долгобродской — тоже выполненные в хрустале композиции: Орден Победы, Курган Славы, сам монумент. Все осталось на своих местах. Раньше только подсветка на колоннах другая была — сейчас добавили лампы попроще.





Параллельно с «Площадью Победы» проектировалась и «Октябрьская». Оформление обеих станций было решено через салютующие колонны.

— Если на «Площади Победы» они функциональные, потому что несущие, то «Октябрьская» была безколонная, — отмечает Валерий Довгало. — Но найти образ в пространстве с монолитным перекрытием сложнее, и, видимо, колонны стали быстрым и простым решением. Ни там, ни на нашей станции архитекторы не отступали от своего проекта. Хотя общий конструктив метро уже был задан и что-то менять в любом случае было поздно. Все, конечно, были в шоке в то время — получились почти две одинаковые станции.





«Золотисто-белая гамма отделочных материалов подземных залов, трактовка форм колонн и путевой стены перронного зала — все оказывает эмоциональное воздействие своей ассоциацией со светлым праздником — Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

«Площадь Якуба Коласа»: сцены из сельской жизни





Архитекторы: Альберт Зензин, Михаил Пирогов. Художники: Юрий Богушевич, Геннадий Жарин, Лев Толбузин.

— Станция маленькая. Делать какие-то изображения было особо негде — для художественного оформления оставались одни колонны, — вспоминает художник Юрий Богушевич. — Мы предложили выложить их керамической плиткой. Эскизы готовил я сам. На каждой колонне — разные сюжеты: где-то сбор урожая, где-то танцы, где-то свадьба, а где-то Купалье. Но это не иллюстрации к произведениям Якуба Коласа, как часто думают. Просто за основу взяты темы, к которым он обращался — белорусский фольклор, природа, сельская жизнь.









— Даже потолок станции из-за наклонных бетонных ребер напоминает крышу деревенской хаты. Так сделали, чтобы поднять его хотя бы зрительно. А тема же бездонная — каждый может сделать ее по-своему. В керамике она зазвучала по-новому. Даже одну такую колонну плиткой выложить сложно, а на станции их 26. И еще панно с колосками над входами, орнаменты по всей станции — это не копии, авторские узоры по мотивам национальных. Очень трудоемкая была работа, поэтому Гена Жарин пригласил нам в помощь своих учеников-керамистов.

На худсовете рассматривались макеты станции в двух расцветках: синий, голубой, белый и золотистый с белым. Утвердили последний, только с оговоркой: нижнюю часть сделать из черного гранита — чтобы пассажиры не пачкали.





— Но они же и так короткие, чтобы еще и подрезать их черным пояском, — до сих пор не согласен Юрий Богушевич. — Снова сделали макеты, чтобы наглядно показать — вариант со светлыми колоннами лучше. Знаю, что людям нравится эта станция и ее называют самой народной. Живу недалеко от нее, так и мне во дворе до сих пор говорят, когда встречают: «Это же народный художник, нашу станцию сделал».

«Академия наук»: строгость и красота





Архитекторы: Альберт Зензин, Михаил Пирогов. Художники: Владимир Чурило, Слава Соколов.

Какой сделать эту станцию, по словам Валерия Чеканова, решали дольше всех остальных — найти точный образ к абстрактному определению «академический» оказалось не так просто. Сложности возникли даже из-за большей углубленности станции: колонны здесь длиннее, чем обычно — 4,5 метра (типовая высота — 4,1).

Чтобы окончательно определиться с размерами и визуальным решением, макет пришлось делать в натуральную величину из дерева.





Архитекторы Альберт Зензин и Михаил Пирогов стремились выдержать оформление в строгом стиле — сдержанные цвета, четкие формы, никаких излишеств и украшений. Поэтому даже художественные композиции здесь не бросаются в глаза, они будто припрятаны — бетонные панно с абстрактным рельефом находятся над спусками к платформе.





«Основная тема ее архитектурно-художественного оформления — достижения науки Советской Белоруссии. Частота колонн, их размеры продиктовали стиль архитектурного оформления перронного зала: пластичность форм ригелей, своеобразную трактовку формы колонн. Скрытый свет, мягко высвечивающий ребра плит покрытия потолка в перспективе, придает интерьеру станции динамизм и цельность».

«Парк Челюскинцев»: подсолнухи и льды Севера





Архитекторы: Константин Вязгин, Владимир Кривошеев, В. Сокол, Борис Юртин. Художник: Юрий Индриксон.

Центральный парк культуры и отдыха, ставший местом притяжения минчан еще в 1930-е годы, назвали в честь участников экспедиции на пароходе «Челюскин», которые два месяца жили на льду в условиях полярной зимы. Несмотря на то, что метро рядом с парком проектировали почти на полвека позже, его название по-прежнему связывали с давней трагедией.

Поэтому, по словам архитектора Владимира Кривошеева, изначально для станции разрабатывался образ Севера — белое пространство платформенного зала с люстрами в виде кусков льда и стеклянными сталактитами в проемах между ними. Но по разным причинам эту идею до конца не реализовали.





Владимир Кривошеев передал проект архитектору Борису Юртину. Позже к работе привлекли художника из Латвии Юрия Индриксона. Это он автор всех декоративных элементов на своде и восьми люстр из темно-желтого и коричневого стекла, которые сейчас многие сравнивают с подсолнухами.

Как и светильники на «Октябрьской», их заказывали у мастеров художественного комбината «Максла» в Риге.









«Важное место в архитектурно-художественном решении перронного зала отведено декоративным люстрам из слегка подсвеченного литого стекла, которые в сочетании с дополнительными светильниками, расположенными на краях ниш свода, исключают ощущение подземности сооружения».

«Московская»: мозаики под кремлевскими курантами





Архитекторы: Лев Погорелов, Л. Кустова, Юрий Ивахнишин, Олег Вишняковский. Художники: Валерий Довгало, Владимир Стельмашонок.

Станция была конечной до 1986 года, пока линию не продлили до «Востока».

Сначала станция планировалась как «Волгоградская» — опять-таки по ближайшей улице. Но тему и название поменяли, когда в конце 1970-х годов пошли разговоры, что часть Ленинского проспекта переименуют в Московский (начало этого отрезка как раз совпадало с расположением станции). В итоге ничего не изменилось, но отказываться от готового проекта уже не стали.





— Человек в метро надолго не задерживается, поэтому название станции должно адекватно прочитываться в платформенной части, — рассуждает художник Валерий Довгало. — Если «Московская», значит, надо искать лобовые элементы, чтобы образ был узнаваемым. Уже во входном вестибюле вы видите кремлевские куранты. Причем и циферблат, и его окружение — это действительно повтор часов со Спасской башни. Механизм разрабатывался инженерами на нашем «Луче». Часы до сих пор идут.





Саму Москву изобразили на стенах в виде мозаичных панно: даже при мимолетном взгляде легко узнать силуэты известных архитектурных памятников — Кремль, Храм Василия Блаженного, Государственный исторический музей на Красной площади.

— Это упрощенная флорентийская мозаика, но в современном понимании — вырезанные куски мрамора, которые создают некий пейзаж, — объясняет Валерий Довгало. — Слева (по ходу поездов в направлении «Уручья») сюжеты связаны с историческим центром, а справа уже видны и Ленинские горы, и здание Московского государственного университета.





— Тогда выполнить из мрамора подобную работу было почти нереализуемой задачей. Банально не хватало материала — в союзе было всего два-три месторождения, откуда к нам поставлялся мрамор. Это и определяло цвета, которые можно использовать (а их не так много). Поэтому мы придумали шутливую историю: Москва от нас далеко, поэтому видна не очень хорошо — будто в дымке. С палитрой, которая есть сейчас, эту Москву легко можно было бы чуть ли не вживую изобразить. А по тем временам многое из того, что удалось сделать в метро, даже было новаторством.