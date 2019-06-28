Белорусские агроусадьбы открыли двери для гостей Европейских игр

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Фото vslobode.by

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские агроусадьбы 28-29 июня открыли двери для гостей II Европейских игр, чтобы поближе познакомить их с национальными традициями и культурой. В одном из туристических комплексов Молодечненского района под названием "В Слободе" побывала и корреспондент БЕЛТА.

Этнографический праздник "Свята беларускiх песен и жартаў" представил традиционные обряды Купалья, посвященные расцвету природы и летнему солнцестоянию. Купальская ночь (с 6 на 7 июля) считается одной из самых мистических в году - временем, когда лучше всего собирать целебные травы и гадать. Зрители на один вечер смогли окунуться в магию, увидеть, как в быстром потоке реки Вилия уплывали купальские венки, бережно сплетенные белорусскими красавицами. Со сцены звучали народные песни, а посетителей угощали блюдами национальной кухни.

В числе тех, кто заглянул на праздник в небольшую деревушку, окруженную со всех сторон лесом, оказались спортивные журналисты из Азербайджана. Так, репортер портала oxu.az Сабухи Мусаев признался, что это его первая поездка за пределы города и он впечатлен природой страны: "У нас нет столько зелени!"

Сейчас Сабухи пишет об итогах спортивных соревнований, успехах азербайджанских спортсменов, а по возвращении в Баку планирует подготовить большой материал о столице II Европейских игр. Восемь лет назад он уже прилетал в Минск на матч футбольных клубов "Азал" (Баку) и "Минск" квалификационного раунда Лиги Европы.

"Тогда мне не хватило времени погулять по городу, а сейчас за 10 дней Европейских игр успел многое увидеть. Город мне очень нравится - красивый, зеленый. Построено большое количество новых зданий", - рассказал журналист и поблагодарил организаторов за отличные условия для представителей СМИ.

"В Азербайджане очень популярен такой вид спорта, как борьба, поэтому на соревнованиях мы часто бываем во Дворце спорта. Это наш любимый спортивный комплекс, - рассказывает собеседник. - Из достопримечательностей больше всего понравился парк Победы, а одни из самых ярких впечатлений - гостеприимство жителей и красота белорусских девушек. Очень здорово организованы фан-зоны. Каждый день здесь концерты, дни стран - участниц соревнований. Например, праздновали День Азербайджана".

В ближайших планах гостя из солнечного Баку купить подарки родным и близким, коллегам. "Вся редакция ждет от меня сувениры", - добавил он.

Для редактора отдела спорта азербайджанского информационного агентства "Репорт" Ильшама Мамедова это уже четвертый приезд в белорусскую столицу и пятый - в Беларусь. Он назвал Минск чистым, красивым городом с развитой спортивной инфраструктурой. "Я еще побывал в Бресте на спортивных соревнованиях. Вижу, что у вас дружелюбные люди, которые хорошо относятся к азербайджанцам. И мы очень любим вашу страну. К вам можно без проблем прилететь - есть прямые рейсы. Активно развиваются двусторонние отношения между государствами - как на уровне президентов, так и по линии спорта", - отметил он.

Главный редактор газеты "Спорт" (Азербайджан), сотрудник оргкомитета Европейских игр 2015 года в Баку Габил Мехтиев в январе текущего года выступал с постпрезентацией I Европейских игр на конгрессе Международной ассоциации спортивной прессы в Лозанне. В Минске был участником конгресса Европейского союза спортивных журналистов. Теперь он в Беларуси в качестве спортивного журналиста. "Считаю, что Беларусь организовала II Европейские игры на высоком уровне. Созданы все условия и для спортсменов, и для журналистов. Вернусь домой с очень хорошим чувством", - отметил он. По его мнению, опыт Беларуси в проведении такого масштабного мероприятия будет востребован.

На праздник в агроусадьбу приехали и гости из Германии и России. Они признались, что с удовольствием вернутся в Беларусь для более длительного путешествия.

Как рассказала председатель БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова, к акции "День открытых дверей" присоединились почти 140 агроусадеб из всех областей страны. Каждая из них подготовила особенную программу с экскурсиями, музыкой, дегустациями национальных блюд, спортивными мероприятиями, мастер-классами и другими развлечениями.

"Мы хотим привлечь внимание к агроусадьбам, чтобы гости II Европейских игр приезжали отдохнуть в белорусскую деревню", - отметила Валерия Клицунова.

Всего в Беларуси насчитывается 2,5 тыс. агроусадеб, в 2018 году их посетили более 400 тыс. туристов. По мнению организаторов, проведение Дней открытых дверей во время соревнований поможет в продвижении агроэкотуризма.

Гостям, планирующим посетить усадьбы, рекомендуют связаться с хозяевами перед приездом и оговорить время и количество посетителей, которые намерены приехать.

День открытых дверей в агроусадьбах впервые прошел в Беларуси в 2012 году. Мероприятие привлекает тысячи туристов и организуется при поддержке Министерства спорта и туризма, БОО "Отдых в деревне" и хозяев агроусадеб. Агроэкотуризм - один из наиболее успешно развивающихся в стране видов туризма.-0-