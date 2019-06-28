До +32°С ожидается в Беларуси 30 июня

Источник материала: БелТА

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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно без осадков и до 32 градусов жары ожидается в Беларуси 30 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ожидается западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла. Днем по стране будет 22-28 градусов выше нуля, по юго-западу Беларуси местами ожидается от 29 до 32 градусов.-0-

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