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До +32°С ожидается в Беларуси 30 июня

29.06.2019 10:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

До +32°С ожидается в Беларуси 30 июня
Фото из архива

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно без осадков и до 32 градусов жары ожидается в Беларуси 30 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ожидается западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла. Днем по стране будет 22-28 градусов выше нуля, по юго-западу Беларуси местами ожидается от 29 до 32 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно без осадков и до 32 градусов жары ожидается в Беларуси 30 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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