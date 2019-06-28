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До +32°С ожидается в Беларуси 30 июня
29.06.2019 10:49 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно без осадков и до 32 градусов жары ожидается в Беларуси 30 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ожидается западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла. Днем по стране будет 22-28 градусов выше нуля, по юго-западу Беларуси местами ожидается от 29 до 32 градусов.-0-
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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно без осадков и до 32 градусов жары ожидается в Беларуси 30 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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