Узнаете людей на этих снимках? Ищем героев, которых сфотографировали при освобождении Минска в 1944-м

Источник материала: Tut.by

TUT.BY ищет тех, кто в 1944 году при освобождении Минска попал в объективы тогдашних фотографов и операторов.

Государственный музей военной истории выставил в парламенте фотографии освобождения Минска в 1944 году. Возможно, вы узнали родных или знакомых на этом снимке?

Или кого-то партизанок, позирующих у Дома правительства?

​Либо же кого-нибудь, изображенного на этих фотографиях.









В объектив оператора во время партизанского парада в Минске попала маленькая девочка с большим плакатом. Она стояла на трибуне рядом с Пантелеймоном Пономаренко. Возможно, вам известно, как сложилась ее судьба.



Партизанский парад 16 июля 1944 года. Скриншот с видео из архива БГАКФФД.

Вот военная хроника того самого партизанского парада в Минске. Видео из архива БГАКФФД. Девочка появляется на 1 минуте 42 секундах.

Если кто-то узнает на этих снимках родных или знакомых, очень просим связаться с редакцией по почте panteleeva@tutby.com.