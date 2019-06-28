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Узнаете людей на этих снимках? Ищем героев, которых сфотографировали при освобождении Минска в 1944-м
29.06.2019 11:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
TUT.BY ищет тех, кто в 1944 году при освобождении Минска попал в объективы тогдашних фотографов и операторов.
Государственный музей военной истории выставил в парламенте фотографии освобождения Минска в 1944 году. Возможно, вы узнали родных или знакомых на этом снимке?
Или кого-то партизанок, позирующих у Дома правительства?
Либо же кого-нибудь, изображенного на этих фотографиях.
В объектив оператора во время партизанского парада в Минске попала маленькая девочка с большим плакатом. Она стояла на трибуне рядом с Пантелеймоном Пономаренко. Возможно, вам известно, как сложилась ее судьба.
Вот военная хроника того самого партизанского парада в Минске. Видео из архива БГАКФФД. Девочка появляется на 1 минуте 42 секундах.
Если кто-то узнает на этих снимках родных или знакомых, очень просим связаться с редакцией по почте panteleeva@tutby.com.
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Узнаете людей на этих снимках? Ищем героев, которых сфотографировали при освобождении Минска в 1944-м
Ищем героев для материала к Дню Независимости. Хотелось бы найти участников и зрителей партизанского парада в Минске, которые попали в объективы фотографов и...
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