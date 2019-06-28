В отношении адвоката главного инженера МЗКТ возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Как стало известно TUT.BY, один из защитников Андрея Головача стал фигурантом уголовного дела по ст. 407 УК «Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По информации TUT.BY, данное уголовное дело появилось месяц назад. Как раз в это время в суде Первомайского района Минска начался процесс по делу главного инженера МЗКТ, которого обвиняют в получении взяток на сумму в 192 200 долларов и 35 тысяч евро. По версии следствия, эти события происходили с 2008 года по 2015-й.

В этот процесс один из его защитников не вступил, хотя раньше представлял интересы Головача. В феврале 2018 года главному инженеру МЗКТ был вынесен оправдательный приговор, но он тут же был задержан по подозрению в очередном коррупционном преступлении.

— В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 407 (Умышленное разглашение данных предварительного следствия лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемой будет дана по результатам расследования, — прокомментировал TUT.BY Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета.

Санкция статьи предусматривает штраф или арест.

Напомним, Андрей Головач пятый год находится за решеткой. Его случай даже опытные адвокаты называют уникальным и не помнят подобных историй, когда бы еще человек содержался в СИЗО столько времени. В феврале 2018 года суд Фрунзенского района Минска оправдал главного инженера по обвинению в получении взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей, Верховный суд оставил оправдательный приговор в силе.

Ни по одному из уголовных дел главный инженер МЗКТ вину не признает. За месяц процесса в суде Первомайского района Минска взяткодатели так и не появились. Они находятся в России и Канаде .