В Витебске открыли памятник Родиону Бассу - одному из основателей «Славянского базара»

Источник материала: Tut.by

В Витебске 29 июня торжественно открыли памятник на могиле Родиона Басса — одного из основателей и первого директора международного фестиваля искусств «Славянский базар». Церемония прошла в рамках празднования Дня города.



Фото: «Народные новости Витебска»

Надмогильный бронзовый бюст Родиона Басса и гранитную стелу с изображением василька — символа «Славянского базара» — установили на главной аллее городского кладбища в Мазурино. На церемонии открытия присутствовали представители власти, семья и друзья первого директора фестиваля искусств.

Деньги на памятник собирали через благотворительный счет, их присылали, в том числе из-за рубежа, артисты, продюсеры, работники культуры. Вдова Родиона Басса — Ольга Сальникова, поблагодарила местные власти и всех меценатов за помощь.



В центре — вдова Родиона Басса Ольга Сальникова и мэр Витебска Виктор Николайкин. Фото: «Народные новости Витебска»

Над созданием надгробного памятника работал витебский скульптор Александр Гвоздиков. Чтобы соблюсти портретное сходство, он использовал в работе архивные фотографии и советовался с женой Родиона Басса.

Родион Басс ушел из жизни в сентябре 2017 года после нескольких лет тяжелой болезни. Решение увековечить имя почетного гражданина Витебска принял горисполком летом 2018-го.

У Родиона Басса было много званий, регалий, статусов и наград. Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (с 2002 года), Почетный гражданин города Витебска, генеральный директор Центра культуры «Витебск» (возглавлял его 30 лет), вице-президент FIDOF. Но главная должность, по которой его знают во всем мире, — генеральный директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».



Фото: «Народные новости Витебска»

«Славянским базаром» Родион Басс руководил 21 год — с 1992-го до апреля 2013-го. Тогда, по официальному сообщению витебских властей, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Такой поступок руководство города объяснило болезнью Родиона Михайловича. Супруга Басса — Ольга Сальникова — работала его заместителем, она ушла из дирекции фестиваля вместе с мужем.

Некогда публичный человек, которого лично знали и первые лица в государстве, и многие звезды эстрады, в последние несколько лет Родион Михайлович вел уединенную жизнь в кругу семьи. Он боролся с сахарным диабетом: из-за осложнений, которые дала болезнь, появилась слепота, пришлось ампутировать сначала одну ногу, а позже — вторую. За больным ухаживали жена Ольга, мать, сын, дочь, другие близкие.