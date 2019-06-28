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В Витебске открыли памятник Родиону Бассу - одному из основателей «Славянского базара»
29.06.2019 14:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 29 июня торжественно открыли памятник на могиле Родиона Басса — одного из основателей и первого директора международного фестиваля искусств «Славянский базар». Церемония прошла в рамках празднования Дня города.
Надмогильный бронзовый бюст Родиона Басса и гранитную стелу с изображением василька — символа «Славянского базара» — установили на главной аллее городского кладбища в Мазурино. На церемонии открытия присутствовали представители власти, семья и друзья первого директора фестиваля искусств.
Деньги на памятник
Над созданием надгробного памятника работал витебский скульптор Александр Гвоздиков. Чтобы соблюсти портретное сходство, он
Родион Басс
У Родиона Басса было много званий, регалий, статусов и наград. Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (с 2002 года), Почетный гражданин города Витебска, генеральный директор Центра культуры «Витебск» (возглавлял его 30 лет), вице-президент FIDOF. Но главная должность, по которой его знают во всем мире, — генеральный директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
«Славянским базаром» Родион Басс руководил 21 год — с 1992-го до апреля 2013-го. Тогда, по официальному сообщению витебских властей, он
Некогда публичный человек, которого лично знали и первые лица в государстве, и многие звезды эстрады, в последние несколько лет Родион Михайлович вел уединенную жизнь в кругу семьи. Он боролся с сахарным диабетом: из-за осложнений, которые дала болезнь, появилась слепота, пришлось ампутировать сначала одну ногу, а позже — вторую. За больным ухаживали жена Ольга, мать, сын, дочь, другие близкие.
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Деньги на памятник собирали через благотворительный счет, их присылали в том числе из-за рубежа.
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