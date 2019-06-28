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День Независимости в Борисове

29.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По традиции празднование началось с дани памяти погибшим – возложения цветов у памятника «Жертвам фашизма».

Торжественная часть праздника продолжилась поздравлением от городских властей, военным парадом и праздничным шествием представителей трудовых коллективов и учебных заведений Борисовщины на Центральной площади.
Торжественность обстановки подчеркивают хорошо знакомые мелодии военного времени в исполнении военного оркестра Министерства обороны Республики Беларусь.
В праздничных мероприятиях также принимают участие представители городов-побратимов Борисова!

В центре на самом деле весело, много торговли и развлечений, концерт, погода сопутствует-приходите на праздник!

 
 
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Как сообщается на канале "Привет, Борисов!", городской праздник, посвященный Дню Независимости, 75-ой годовщине освобождения Республики Беларусь и города Борисова...
 
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