День Независимости в Борисове

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По традиции празднование началось с дани памяти погибшим – возложения цветов у памятника «Жертвам фашизма».

Торжественная часть праздника продолжилась поздравлением от городских властей, военным парадом и праздничным шествием представителей трудовых коллективов и учебных заведений Борисовщины на Центральной площади.

Торжественность обстановки подчеркивают хорошо знакомые мелодии военного времени в исполнении военного оркестра Министерства обороны Республики Беларусь.

В праздничных мероприятиях также принимают участие представители городов-побратимов Борисова!

В центре на самом деле весело, много торговли и развлечений, концерт, погода сопутствует-приходите на праздник!