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Последнее стадо в районе. Жители деревни жалуются, что их коровы могут остаться без сена

29.06.2019 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужики из деревни Раховичи, что в Слонимском районе, несколько лет назад отстояли свое озеро на окраине местечка. А сейчас говорят, что отстаивать надо своих коров. По словам местных жителей, в этом году хорошие сенокосы в округе запахали под яровые, а то, что осталось здесь из лугов — коровам не хватает. Да и в местном хозяйстве не продает сельчанам сено. Там говорят, что травы на деревенских коров хватает, а сено давать будут только тем, кто в КСУП «Имени Суворова» сдаст телят. Местные же парируют — телят у них здесь брать не хотят.


В небольших Раховичах живет около 500 человек и почти 50 коров. Еще 18 — в соседней Суринке. Картинка для современной Беларуси — нетипичная, ведь во многих деревнях животных уже не держат. А здесь все как и раньше — с утра коровы неспешно бредут по деревенским улицам на луга, в обед возвращаются на дойку, потом снова — на улицу.

Местные жители говорят, что их стадо — последнее такое в Слонимском районе. Статусом своим гордятся, но рассказывают, что неожиданно столкнулись с проблемой «продуктового обеспечения» своих животных.


Чтобы поведать о своей проблеме, на окраине Раховичей собралось около 15 человек. И коровы, которые, пока хозяева эмоционально описывают ситуацию, разбредаются по небольшому участку.

Для деревенских второй год подряд местное хозяйство выделяет два поля. Одно растянулось от дороги до ферм, второе — вплотную примыкает к деревне.

 — Смотрите, как получается. В СПК говорят — кто сдал теленка, тому сено дадут. Но непоянтно сколько — лугов-то осталось мало. Где они косить будут? — говорят местные жители и показывают луга, на которых им предлагают «пасвіць» коров. — Здесь болото всегда было. Трава растет, но она мелкая и жесткая. Никогда местные сюда коров не выгоняли. Сенокос был во-о-о-н до того знака, — показывает рукой местный житель Юрий Бабаев на поля, где сейчас растет ячмень и свекла. — Получалось так — на одном поле — коровы, второе — скосили, коров перегнали. А сейчас что? Вот этот болотистый луг и вот этот кусочек земли около самой деревни. Все. Корма здесь максимум на неделю перетоптаться. А что дальше? На асфальте стоять?


Сельчане рассказывают, что они неоднократно ходили в хозяйство, но вопрос с лугами так и остается открытым.

 — Нам говорят — вам земли хватает. Про нормы говорят. Все так. Но надо учитывать еще и качество травы. Корову же не будешь абы чем кормить. Да и мы не просим что-то бесплатно нам предоставлять. Мы же сдаем молоко. Со всего стада в день получаетс 600 литров. Раньше было больше, но многие посдавали коров — кормить-то нечем. В СПК нам говорят — сено дадут только на теленка. Сдал теленка — получил сено. Но непонятно сколько выделять будут — 100 или 300 килограмм. Сенокосов в округе нет. А коровы наши, дескать, их не волнуют. При этом, мы же не бесплатно это сено просим, мы купить хотим. Понимаем, что те, кто состоит в СПК, получали сено дешевле, остальные — дороже. Так было всегда. С этим мы согласны. Опять же — молоко мы сдаем в СПК каждый день. Цена приемки смешная — 51 копейка. Мы думали, что хотя бы нам помогут с сеном как-то. Но получается, что ни лугов нормальных в округе для нас не осталось, ни на сено мы не имеем право. А что делать и как найти выход из этой ситуации — не знаем.


Женщины рассказывают, что раньше все было проще — сено сельчанам выписывали без проблем, привозили тюки под дом, а жители расплачивались за корм. Но схема, выработанная годами, в прошлом году почему-то перестала работать.

 — Вдруг выяснилось, что мы должны телят сдавать. Или вот в прошлом году предложили — выписывайте сено и сами забирайте его на поле у черта на куличках. Так мы посчитали, что арендовать машину для перевозки корма будет стоить больше, чем само сено. Смысл в таком случае держать корову?


Юрий. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По словам местных жителей и со сдачей телят все не так просто.

 — Задерживают деньги за них. А недавно сказали, что и телята наши не нужны. Мы тогда поехали в «Ружаны АГРО». Там за теленка сразу деньги дают, а здесь, вон 7 человек с деревни сдало, деньги ждут уже месяца три. Мы уже не знаем, что делать? Коров что ли сдавать на мяскомбинат? Кормить-то станет скоро нечем, — говорит еще один местный житель Владимир.

Юрий рассказывает, что вместе с родственниками и соседями приходится как-то самостоятельно решать продовольственную проблему. Сельчане объезжают нежилые хутора и обкашивают там траву. Работают с трех часов ночи — утром ведь надо коров на поле выгонять.


То самое поле, которое выделено для домашних коров. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

 — Но то, что мы сами добыли, не хватит животным и на месяц. У меня три коровы, теленок, конь. Едят-то они ого-го, — говорит мужчина. — Что мне делать? Не останется травы, а сейчас солнце — все ж горит, посмотрите, погоню к конторе стадо. Няхай там пасутся.


Еще долго селяне рассказывают с каким трудностями столкнулись. Говорят, что рассказывали о своей проблеме и в райисполкоме, а еще собираются писать в администрацию президента. Надеются, что хоть там им в их проблеме помогут. Разберутся. А еще люди опасаются, что зимовать коровам уже не придется. Нет сена — придется сдавать животных на убой.


В КСУП «Имени Суворова» проблемы не видят. Говорят, что все справедливо — сдал теленка, получил сено. А что касается лугов, то их на то количество коров, что есть у жителей деревень, должно хватить.


Агроном и председатель КСУП «Имени Суворова» Юрий Кулеша (справа). Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Председатель показывает те самые два луга и говорит, что по просьбе местных жителей на одном из них недавно покосили траву.


 — Я работаю только два месяца здесь, но могу сказать, что задолженности за телят (кроме одного) у хозяйства перед местными жителями нет. Однако за последнее время было сдано только 10 телят (стадо же из окрестных деревень — 67 коров). Получается, что люди пользуются благами данного предприятия, а телят сдают в Брестскую область. По договору контрактации (разновидность договора, который регулируют куплю-продажу сельхопродукции — прим. TUT.BY) за одного теленка выделяется тонна сена. Коровы могут быть яловыми, люди хотят оставить телят себе, например. Зоотехник выдает справку. И тогда мы тоже можем выделить сено. По тому же договору выделяются бесплатно и пастбища за сданное молоко. По зоотехническим нормам — на каждое животное должно приходится 50 соток. Здесь же два луга — 25 гектаров и 10 гектаров, — говорит председатель КСУП «Имени Суворова» Юрий Кулеша.

Местные же говорят, что сена до сих пор никому не было выдано.

 — Ні на карову, ні на цялёнка. Як жа мы зімаваць будзем?, — сокрушаются местные.

 
 
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В небольших Раховичах живет около 500 человек и почти 50 коров. Еще 18 животных - в соседней Сурвинке. Картинка для современной Беларуси - нетипичная, ведь во многих...
 
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