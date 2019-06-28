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Картонное веловойско, бегущие с фатой. Чем удивило шествие в Могилеве

29.06.2019 16:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилев продолжает праздновать свой 742-й День рождения. Накануне показали концерт с элементами реконструкции. А сегодня, 29 июня, в городе проходят традиционная ярмарка с национальными подворьями на улице Ленинской и в парке в Подниколье — большой городской пикник. Прошло и традиционное шествие.


В этом году шествие началось необычно. Сначала по улице Первомайской проехало картонное веловойско — велосипедисты, которые сделали себе эко-доспехи из картона с гербом Могилева. Так велоинициатива «Тутэйшы ровар» отразила идею велосипеда как самого экологичного транспорта и одновременно центральную фигуру герба города — рыцаря.

Догнать эко-веловойско могли, но не пытались «молодожены» — пары, которые участвовали в пробеге. Обязательным атрибутом для участников были фата, цветы и бабочки.





























Далее шествие пошло по привычному сценарию: оркестры, ростовые куклы, дети, парад детских колясок и предприятий города.

Далее программа праздника такая:

— национальные подворья на улице Ленинской должны работать до 17.00;

— Большой городской пикник в Подниколье завершится в 19.00;

18.30 — 21.00 — концерт от компании velcom | A1 на площади Славы с участием «Дяди Вани» и Тео;

20.30 — 23.00 — молодежная дискотека на площади возле диагностического центра;

21.00 — 23.00 — концерт молодежных групп на площади Звезд.

























 
 
Теги: Могилев
 
 
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Город продолжает праздновать 742-летие - уже второй день подряд.
 
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