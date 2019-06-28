До +32. Синоптики объявили на воскресенье желтый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

Синоптики объявили на 30 июня желтый уровень опасности. В воскресенье днем местами по юго-западу страны прогнозируется максимальная температура воздуха до +30…+32°C. При этом по всей стране ожидается переменная облачность и без существенных осадков, лишь ночью и утром в восточной части страны возможно кратковременные дожди. Ветер ожидается западный, с порывами до 6−11 м/с, сообщает Белгидромет



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минске днем воздух прогреется до +25…+26°C (ночью будет от +11 до +13°C), в Витебске и Гомеле — до +24…+26°C (ночью — от +11 до +13°C).

В Бресте в воскресенье днем воздух прогреется до +29…+31°C (ночью будет +13…+15°C).

В Гродно в воскресенье днем температура воздуха ожидается на уровне +28.+30°C (ночью — +13…+15°C), а в Могилеве в пределах +23…+25°C (ночью — +11…+13°C).