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Метрополитен в ночь с субботы на воскресенье завершит работу раньше, чем планировалось
29.06.2019 18:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Метрополитен в ночь с субботы на воскресенье прекратит работать на вход в 0.40. Ранее
«В ночь с 29 на 30 июня метро будет работать на вход до 0.40. Работа метрополитена завершится в 1.10. Вестибюль номер 1 станции „Купаловская“ (со стороны ул. К. Маркса) будет закрыт на вход и выход в 21.00», —
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Метрополитен в ночь с субботы на воскресенье прекратит работать на вход в 0.40.
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