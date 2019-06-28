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Метрополитен в ночь с субботы на воскресенье завершит работу раньше, чем планировалось

29.06.2019 18:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Метрополитен в ночь с субботы на воскресенье прекратит работать на вход в 0.40. Ранее планировалось, что 29 июня из-за проведения Европейских игр станции «Первомайская», «Купаловская», «Октябрьская» закроют на вход в 2.10, остальные станции — в 2.00 30 июня. Работу метро продлят до 2.30 30 июня.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В ночь с 29 на 30 июня метро будет работать на вход до 0.40. Работа метрополитена завершится в 1.10. Вестибюль номер 1 станции „Купаловская“ (со стороны ул. К. Маркса) будет закрыт на вход и выход в 21.00», — сообщается в твиттере метрополитена.

 
 
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Метрополитен в ночь с субботы на воскресенье прекратит работать на вход в 0.40.
 
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