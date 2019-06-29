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Рейс до Туниса пользуется спросом у брестчан

30.06.2019 07:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вторник, 10 утра. В зале вылета Брестского аэропорта уже приличная очередь. Открывается регистрация на рейс «Белавиа» до Энфиды. Скоро «Боинг» с васильковой ливреей привезет вторую партию довольных отдохнувших и за пару часов отправит на африканские пляжи третью волну. Свободных мест ни на один из трех рейсов в Тунис нет, пишет «Вечерний Брест».


Полеты в Тунис в расписании нашего аэропорта появились в этом году. Африканская страна и раньше была доступна для посещений, но нужно было заморочиться трансфером до аэропорта вылета, а затем назад. Туроператор «Интерсити» отправляет туристов в Тунис не первый год, но востребованность среди брестчан наверняка радует. Новый маршрут оказался интересен. Возможно, отдых в Тунисе несколько дороже привычных «Турций-Болгарий», но новизна впечатлений решает больше, чем кошелек. Да и в самой стране, как уверяют уже побывавшие, все довольно бюджетно для белорусов. Просто перелет «съедает»…

Те, кто проскочил стойку регистрации, делятся ожиданиями. В основном, прагматичными: мол, понимаем, что Африка, сервис далеко не европейский, язык — арабский. Но настроение, как и положено перед отдыхом, приподнятое. К слову, в очереди стоят и молодые пары, и постарше, и семьи с детьми, и компании друзей. Каждый ищет в этом отдыхе что-то свое.

Но вот «Боинг» успешно касается обновленной взлетно-посадочной полосы и вальяжно выруливает к зданию аэровокзала. Отправляемся к выходу, дабы поймать эмоции отдохнувших под африканским солнцем земляков. Паспортный контроль и таможню пассажиры проходят шустро. Кто-то затем спешит на такси, кого-то приехали встречать родственники и друзья.

Брестчане Анатолий и Ольга — путешественники со стажем — согласились поделиться свежими впечатлениями. Признаются: планировали провести летний отпуск в другой стране. Но когда подвернулся вариант с Тунисом, да еще с вылетом из Бреста, согласились.

— В Тунисе мы были впервые, — говорит Анатолий. — В принципе, ожидания оправдались. Читали много отзывов о стране, знали, куда летим. В целом, впечатления позитивные. Питание вкусное, разнообразное. Очень здорово, что летели из Бреста. До этого — Минск, Львов. Пусть и с трансферами, но все равно неудобно. И хочу сказать большое спасибо компании «Белавиа». Особенно за обратный полет. Командир лайнера провел для нас целую экскурсию в небе: рассказывал, над чем пролетаем, куда смотреть. Видели Закопане, Краков, Люблин, озеро Балатон, итальянский «сапожок». Это тоже позитив.

— По сравнению с предыдущими поездками очень понравилась работа аниматоров, — дополняет супруга Ольга. — По десятибалльной шкале — 20 с плюсом. Настолько все зажигательно, развлечения, танцы — просто супер. Мы были в Греции, Испании, Черногории, но здесь — особенная атмосфера. Единственный минус — море. Грязноватые пляжи, конечно.

— Нас об этом предупреждали: нормальный вход в воду надо поискать, — подмечает Анатолий. — Но это не проблема. Загорали на лежаках, а если хотелось искупаться, минут 5−7 ходьбы в сторону от пляжа — и проблем нет.

А вот брестчане Андрей и Людмила вернулись из своего первого столь далекого вояжа.

— Первый раз летели на море. Очень хорошо, что из Бреста. Сел на такси и за пять минут доехал из дома в аэропорт, — отмечает Андрей. — Тунис выбрали, потому что это Африка, лето. И довольно комфортный климат, если сравнивать с тем же Египтом. Знаем, что в Бресте в это время тоже жара стояла. Но в Тунисе было комфортнее. Наверное, с точки зрения бюджета этот отпуск могут позволить себе многие. В планах — продолжить путешествовать, может быть, следующий отдых в Египте проведем. И обязательно — с вылетом из Бреста!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Свободных мест ни на один из трех рейсов в Тунис нет.
 
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