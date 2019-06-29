Предприниматель Дмитрий Невдах открыл в Пинском районе ферму по разведению красного калифорнийского червя

Источник материала: Полесская правда



Для начала – короткая выдержка из решения районного исполнительного комитета от 1 июня текущего года:

– Дать согласие КСУП «Стытычевское» на сдачу в аренду капитального строения (часть здания бани площадью 100 квадратных метров) индивидуальному предпринимателю Невдаху Дмитрию Федоровичу для деятельности фермы по разведению красного калифорнийского и других червей сроком на один год.

Не правда ли, похоже на историю со счастливым концом? Да вот только жаль, что история эта затянулась на целых восемь месяцев – именно столько пришлось предпринимателю Дмитрию Федоровичу Невдаху обивать пороги начальственных кабинетов, доказывая, что дважды два будет четыре, и ожидая упомянутого выше разрешения. Не собираюсь ни в чем упрекать служивых людей, уверен, что каждый из них сошлется на соответствующий документ, объясняющий, почему чиновник действовал так, а не иначе. И тянулось бы все еще, не обратись Дмитрий Невдах лично к председателю райисполкома Игорю Максимовичу Брилевичу. В результате исполком на своем очередном заседании поставил точку в вопросе молодого предпринимателя. Хождения по кабинетам закончились. Всем стало ясно, что затея себя оправдает, что занимается ее реализацией человек грамотный и серьезный.

А теперь по существу. Помнится, нечто подобное уже затевалось у нас в начале 90-х, когда чуть ли не ежедневно возникал десяток всевозможных кооперативов и ровно столько же лопалось с треском. Так вот, в Парохонске собралась компания, которая как раз и занялась разведением красного калифорнийского червя. Местное народонаселение отнеслось к новшеству довольно прохладно, да и в самом кооперативе что-то пошло не так, и импортного червя бросили на произвол судьбы. И очень зря, потому как ту пользу, которую приносят не только заморские черви, но и наши отечественные виды «старатель», «дендробена» и другие, трудно преувеличить. Чтобы особо не вникать в многочисленные подробности, скажу только, что черви служат для переработки органики и для производства гумуса. А это значит, что можно спокойно отказываться от химикатов при выращивании продукции растениеводства, отменяя все химподкормки и химпрополки – биогумус вполне может оказаться панацеей, гарантирующей высокие, экологически чистые урожаи. На заметку заинтересованным лицам: червь перерабатывает не только навоз, но и пищевые отходы, листву деревьев, яблоки. Вот в городе скошенную траву вывозят на свалку, а она вполне пригодилась бы для переработки.

В общем, с какого бока не посмотри – всюду сплошная выгода. Это уже успели раскусить и те, кто держит теплицы, дачники и, конечно же, рыболовы – соответствующим магазинам, где продается все для рыбалки, только дай стытычевского червя. Собственно, с рыбалки все и началось. Надо вам заметить, что Дмитрий Невдах родился и вырос в Завидчицах. Он успешно окончил школу, поступил в БНТУ, получив по окончании диплом инженера-педагога. Затем несколько лет преподавал в индустриально-педагогическом колледже устройство и техническую эксплуатацию автомобиля.

Так бы оно, наверное, и шло, кабы не вмешался интернет. Ох уж эти социальные сети! Кто-то ругает их последними словами, а для некоторых они становятся генератором идей. Дмитрий Невдах неожиданно для себя заинтересовался информацией о выращивании полезного червя и очень к месту сообразил, что здесь просматривается неплохое поле для реализации далеко идущих планов. Оставалась самая малость – найти деньги на создание своего дела. Но тут вмешался случай. Хотя…

Вряд ли настойчивый поиск и его результат стоит называть случайностью. Вот и здесь сообщение какого-то пенсионера из-под Минска о том, что он продает маточное поголовье червя с сорока матками, было найдено путем многочасовых бдений перед компьютером. Но возникла новая сложность: тот, из-под Минска, за свой товар просил сумму, которой у Дмитрия на тот момент не было. Позвонил приятелю и предложил вложиться в дело. Приятель согласился, первую семью червя они купили, а потом какое-то время работали вместе. Но потом у компаньона то ли терпения не хватило, то ли работенка оказалась далеко не стерильной, а только вскоре индивидуальный предприниматель Невдах Дмитрий остался со своей фирмой, которая именуется «BIOПинск», один на один. Но не растерялся, в том числе и потому, что получил одобрение со стороны тогдашнего председателя райисполкома В.В. Ребковца.

С его благословения он взял в аренду половину заброшенного здания на окраине Завидчиц, служившего некогда баней. Последний раз здесь парились лет двадцать назад, и с тех пор до бывшей бани никому не было дела. Но вот объявился человек, который решил навести порядок, и вдруг оказалось, что беспризорное здание позарез необходимо и администрации местного сельхозпредприятия, и каким-то неведомым фирмачам, о которых раньше никто и не слыхал. Дмитрий Федорович, кстати говоря, за пару лет вложил сюда приличные деньги – провел отопление, вставил новые окна и двери. Но главное – здесь налажен серьезный технологический процесс выращивания червя и производство гумуса. Точнее сказать, два процесса – буртовой и ящичный. Буртовой, сами понимаете, происходит во дворе, где под него приспособлены списанные железобетонные поилки из старых ферм, ящичный – занимает стенды под крышей, где семьи червя живут и размножаются в стандартных ящиках.





Но вернемся к истокам. Первоначально планы начинающего предпринимателя не простирались дальше выращивания червей для рыбалки. Но со временем, получив первые результаты, давшие серьезный повод для оптимизма, поднабравшись какого-никакого опыта, Дмитрий понял, что было бы глупо остановить предприятие в развитии. Тем более, что сразу же появились клиенты, обеспечившие устойчивый спрос на продукцию «BIOПинска». Сам же предприниматель научился отбирать наиболее производительные виды червей, тех, кто кидает больше коконов. Ну и гумус, конечно, на который всегда есть спрос, ведь он, как я уже говорил, стимулирует рост растений, защищает их от паразитов. На основе гумуса производится и необыкновенно эффективный вермичай – вытяжка из гумуса. Для этого достаточно развести килограмм гумуса в десяти литрах воды. Лучше, конечно, с помощью добавления кислорода, на которое нужны деньги и, представьте себе, дополнительные производственные площади. Но для этого придется выкупить не половину, а все здание бани, продавать которое владельцы не спешат – дескать, следует провести аукцион. Он, конечно, будет по закону, но все же предпочтение явно заслужил тот, кто первым взялся за наведение порядка в этом забытом уголке на окраине Завидчиц. Тем более, что у Дмитрия Федоровича уже имеется четкий план развития предприятия: получив в свое распоряжение все здание, он установит специальное оборудование, что позволит создать несколько дополнительных рабочих мест. В прошлом году фирма переработала 20 тонн органики, в нынешнем же, эта цифра увеличится до 30 тонн. Ориентиром служит тепличное хозяйство в Осиповичском районе, где за год перерабатывают до 1 тысячи тонн органики.

…Между нами говоря, испытательным полигоном для продукции «BIOПинска» служит участок земли его родителей, которые как раз и проживают в Завидчицах. И уж будьте уверены, если бы проект оказался неудачным, он дальнейшего развития не получил бы. А так… Правда, самому владельцу предприятия приходится вкалывать на базе, что называется, от рассвета до заката. Но, похоже, такая жизнь его вполне устраивает, тем более, что отчетливо видны перспективы развития. Сейчас это называется предприятием малого бизнеса, но вот посмотрите – через пару лет бизнес этот малым быть перестанет. Пока же мы лишний раз с удовлетворением отмечаем, что предпринимателями у нас становятся совсем еще молодые люди и, что уж совсем немаловажно, они получают реальную поддержку от руководства района.

Юрий Сергеев.